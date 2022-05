Darius Mabda a câştigat premiul de originalitate Românii au Talent 2022. PRO TV îi oferă 10.000 de euro

Patru concurenți s-au luptat pentru premiul de originalitate Românii au talent 2022, dar numai Darius Mabda a reușit să plece acasă cu cei 10.000 de euro din partea PRO TV.

Telespectatorii nu află doar numele câștigătorului din acest an, ci și al concurentului care a câștigat premiul de originalitate din sezonul 12.

Alex Dowis, DJ Hugo, Darius Mabda și Eva Nicolescu s-au luptat pentru titlul de cel mai original concurent anul acesta, însă publicul a votat în număr mare cu tânărul dansator.

Darius Mabda

Darius Mabda are 13 ani și a venit la Românii au talent cu un număr de dans și a primit Golden Buzz de la Mihai Bobonete. Băiatul este pasionat de mic de dans și i-a convins să-l trimită la cursuri încă de când avea 8 ani.

Concurentul a avut un alt număr inedit în semifinală, astfel că voturile publicului l-au ajutat să ajungă în marea finală.

“Am fost dintotdeauna atras de dans. Intru într-o transă atunci când mă mişc.”, a povestit el la Pro TV.

Darius locuiește într-un internat din Cluj-Napoca și este elev la Liceul de Coregrafie și Artă Dramatică Octavian Stroia. Părinții au rămas în Oradea și sunt mândri de fiul lor, care se antrenează zilnic pentru a deveni un dansator cât mai bun.

Alex Dowis

Smiley și Pavel Bartoș i-au dat Golden Buzz lui Alex Dowis și l-au trimis direct în semifinală. Tânărul a venit cu un număr inedit de aftă stradală, iar jurații și cei doi prezentatori au fost impresionați de talentul său.

Alex Dowis are 42 de ani și este originar din Cehia. Concurentul are o poveste impresionantă de viață. Pasiunea pentru artă stradala i-a adus numeroase probleme atunci când era doar un adolescent.

“Am fost la pușcărie din cauza asta, am multe povești nebune din subteranul orașului. Aveam 17 ani la acel moment, iar tatăl meu m-a dat afară din casă și mi-a spus că nu mai sunt fiul lui.

La acel moment mi-am spus că trebuie să fac ceva, ceva mai bun, că trebuie să transform arta asta în ceva ce va fi folositor pentru public. Așa am intrat în teatru și am făcut niște lucrări, acolo.

La acel moment am făcut trecerea la artist stradal, de la zona ilegală la zona legală și m-am regăsit pe mine. După aceea, tatăl meu era în public.

Când am fost pentru prima dată pe scena de teatru din Praga, am primit aplauze în picioare de la oamenii de toate vârstele, chiar și de la tatăl meu.”, a povestit Alex Dowis.

La preselecțiile Românii au talent, Alex a desenat cu lanterne, iar prezentatorii, jurații și publicul au fost impresionați de ceea ce a putut să facă.

Momentul său din semifinală l-a dus pe concurent în finala competiției.

DJ Hugo

Deși nu a reușit să ajungă în finală, i-a impresionat pe jurați și pe telespectatori, fiind propus pentru premiul de originalitate. Puștiul de 14 ani a primit o propunere inedită, aceea de a cânta pe scena de la SAGA Festival.

S-a bucurat foarte mult atunci când a primit vestea de la părinții săi. Festivalul este programat în perioada 3 – 5 iunie și se va desfășura pe Arena Națională din București.

DJ Hugo Arthur este originar din Timișoara și are un talent pe care l-a descoperit cu ajutorul tatălui său, care și-a vândut mașina pentru a-i achiziționa o consolă DDJ-Sb3.

Adolescentul a avut parte de bullying la școală, iar tatăl său a vrut să-i arate că există și persoane care îl apreciază. Părinții l-au retras de la școală și a continuat să studieze acasă, dar și-a urmat și pasiunea pentru muzică.

“Pasiunea lui a venit după ce s-a întâmplat la școală. Am zis să-l scot în lume, să-i arăt că există totuși și oameni care pot să-l aprecieze, oameni care-l plac, care văd altceva față de ce a văzut el la școală.”, a povestit tatăl lui DJ Hugo, la Pro TV.

Eva Nicolescu

Nici Eva Nicolescu nu se numără printre cei 11 finaliști Românii au talent, dar a fost nominalizată pentru premiul de originalitate. Concurenta are 13 ani și a ridicat publicul în picioare la preselecții.

“Mă numesc Eva Nicolescu, am 13 ani și îmi place să cânt de când mă știu. Am venit cu foarte multe emoții, dar am reușit să le controlez.”, a povestit ea în clipul video de prezentare.

În semifinala competiției a cântat propria compoziție, iar jurații au fost plăcut surprinși de momentul ei.