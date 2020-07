Darius Movileanu, campionul mondial de ping-pong care cântă în... corul bisericii!

Darius Movileanu, singurul european care a câștigat titlul mondial la ping-pong, categoria „cadeți”, este din Târgoviște, are 14 ani, este premiant la școală și cântă în… corul bisericii!

Anul trecut a fost cel mai bun din cei 14 ai vieții sale aflate abia la început. La sfârșitul lui octombrie, a câștigat medalia de aur la „World Cadet Challenge” în Polonia, în proba de simplu masculin și a devenit primul jucător european care cucerește acest titlu mondial.

„Moment ISTORIC în tenisul de masă! Darius Movileanu a devenit primul european care a cucerit medalia de aur în proba de simplu masculin la World Cadet Challenge de-a lungul istoriei!”, a anunțat Federația Română de Tenis de Masă pe pagina sa de Facebook pe 1 noiembrie…

Tatăl său, preot și campion la ping-pong „amator”, i-a pus paleta în mână

Pentru statisticieni, Darius este și campion european en-titré, titlu câștigat în august 2019 la Ostrava (Cehia), este pe locul 1 în TOP 10 Europa și este legitimat la CS Steaua București.

A ajuns cel mai bun jucător de tenis de masă din lume la categoria sa de vârstă datorită tatălui său, preot și… campion de tenis de masă! La amatori, dar oricum este o performanță. Upgradată, iată, de fiu.

Darius a început să joace tenis de masă la 7 ani și jumătate: „Tatăl meu m-a adus la sală cu el și mi-a pus paleta în mână, am început să joc cu el, după care mi-a spus că am talent și ar trebui să merg la un antrenor care să mă formeze într-un mod profesionist”.

Darius s-a pregătit pentru admiterea la liceu în paralel cu antrenamentele la ping-pong și mai are timp să îl „asiste” pe tatăl său din mijlocul corului bisericesc al lăcașului sfânt în care slujește părintele Movileanu. Asta în vremuri normale. Acum totul s-a dat peste cap…

„Darius participă la slujbă când are timp, se împărtășeșete, cântă în corul bisericii, este un bun creștin, de-aia îl și ajută Dumnezeu. Este bucuria vieții mele, sunt împlinit total. Am trei copii, dar el, mezinul, este maximul de talent, Dumnezeu l-a înzestrat și munca lui îl desăvârșește” – Părintele Movileanu, tatăl lui Darius

Fratele său mai mare, Laurențiu, îl însoțește la toate competițiile, este ca un al doilea tată pentru Darius. „Pentru mine este foarte bine, este un sentiment incredibil că am pe cineva lângă mine să mă ajute și să mă susțină în orice moment, mai ales în cele mai grele. Ca de exemplu, în finala mondială, când am fost condus cu 3-0, parcă nici eu nu mai credeam că pot să întorc și totuși am câștigat cu 4-3”.

Soluția de „avarie” în pandemie: tenis de masă „la robot”, în mansarda casei din Târgoviște

Perioada de restricții din cauza pandemiei de COVID-19 n-a fost ușoară nici pentru Darius. Acasă, la Târgoviște, a făcut rost de o masă de ping-pong pe care a pus-o în mansarda casei. Și de un… robot! Care „știe” să servească! S-a antrenat în aceste condiții câte două ore și jumătate pe zi. A participat chiar și la un… cantonament! Online, coordonat de un antrenor din cadrul Federației Europene de Tenis de Masă. Nu a avut timp să se plictisească.

„Îmi doream de mic să ajung în primii zece jucători din lume. Acum vreau să ajung numărul 1 mondial la seniori!" – Darius Movileanu

Ar vrea să-l învețe tenis de masă pe Cristiano Ronaldo!

Puștiul-minune din tenisul de masă, acest… „Halep” masculin cu paleta mică și mingea de celuloid, își rezervă timp în fiecare zi și pentru a doua sa pasiune, fotbalul, nu se putea fără asta, pe care îl joacă atât pe consolă, „nu mai mult de două ore pe zi”, cât și „live”. Darius are și un fotbalist preferat: Cristiano Ronaldo. Pe care, „dacă aș avea ocazia, mi-ar plăcea să îl învăț tenis de masă, pentru că aș vrea să îl văd cum se ambiționează pentru a învăța și acest sport”.