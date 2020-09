Darius Olaru a descoperit problema naționalei de tineret: ”Am avut probleme la fazele fixe”. Video

Mijlocașul Darius Olaru a descoperit care este cea mai mare problemă a naționalei de tineret a României, după victoria din meciul cu Finlanda, scor 3-1.

”Tricolorii” au făcut o partidă foarte bună la debutul lui Adrian Mutu pe banca tehnică și s-a apropiat la trei puncte de liderul Danemarca, care a scos în ultimele secunde o remiză cu Ucraina.

Doi dintre cei mai buni jucători de pe teren au fost Darius Olaru, autorul primului gol, și portarul Andrei Vlad, care a salvat naționala cu paradele sale.

Problema naționalei de tineret dezvăluită de Darius Olaru

”E un nou antrenor și fiecare dintre noi am vrut să dăm totul pentru a câștiga meciul. Știam că o să fie un meci greu, un teren dificil și am dat totul ca să câștigăm. În această seară am făcut o partidă bună și cred că l-am mulțumit pe domnul Mutu”, a declarat Darius Olaru.

”Vorbim înainte de meciuri și sperăm ca de la meci la meci să creștem în evoluții și să mergem la un Campionat European. Am mai dat un gol, dar a fost la un meci amical. Mă bucur că am ajutat echipa să obțină victoria. Nu mi-a fost teamă, dar am avut ceva probleme la fazele fixe”, a spus Darius Olaru despre problemele naționalei de tineret.

”Eu cred că trebuia să le lucrăm mai mult. Am văzut că Danemarca s-a încurcat cu Ucraina și sperăm să îi batem acasă și să obținem prima poziție”, a încheiat mijlocașul de la FCSB.

Portarul Andrei Vlad a dezvăluit că Adrian Mutu le-a transmis să joace cu inima: ”A fost un meci bun. Suntem fericiți că am reușit să câștigăm. Mister ne-a spus că dacă nu jucăm cu inima ne va fi foarte greu să câștigăm pentru că întâlneam un adversar dificil”.

”Rolul portarului este apere mingi și să-și ajute echipa în momentele grele. Eu am fost un plus pentru România în această seară, dar băieții au dat golurile. Lor li se datorează pentru că au marcat. Echipa U21 de anul trecut a ridicat ștacheta sus și trebuie să fim la nivelul lor”, a mai afirmat Andrei Vlad.

Selecționerul Adrian Mutu s-a arătat foarte mulțumit de evoluția naționalei de tineret, mai ales în repriza a doua, după un început mai greu de meci. Fostul internațional a avut un discurs emoționant și și-a lăudat elevii.