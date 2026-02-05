Darius Olaru a numit principala problemă a FCSB-ului după 2-1 cu FC Botoșani: „Chiar acum m-am uitat și am văzut”

ADVERTISEMENT

FCSB a obținut un succes extrem de important contra lui FC Botoșani, 2-1, în etapa 25 din Superliga. Darius Olaru, care a înscris golul de 3 puncte al campioanei, a reacționat la finalul întâlnirii. Acesta a vorbit și despre debutul lui Joao Paulo la formația „roș-albastră”.

Darius Olaru a numit principala problemă a FCSB-ului

FCSB a controlat clar partida contra lui FC Botoșani, în care și-a creat foarte multe ocazii, însă fotbaliștii campioanei l-au învins în doar două rânduri pe portarul Giannis Anestis, care a avut 12 intervenții pe parcursul jocului. „Chiar m-am uitat acum și am văzut că am avut 14 șuturi pe poartă, omul meciului cred că a fost portarul lor.

Ce să facem? Când ești într-o perioadă mai proastă, parcă se adună toate, nu ne-am regăsit la finalizare, trebuie să fim mai pragmatici, în această seară ne-am făcut meciul greu singuri”, a afirmat căpitanul celor de la FCSB la . .

Ce a declarat Darius Olaru despre Joao Paulo și Matei Popa

, a debutat în partida cu FC Botoșani, în timp ce pentru tânărul portar Matei Popa a fost al doilea meci la prima echipă. Darius Olaru a analizat evoluțiile celor doi. „Mie îmi place Joao Paulo, am jucat și contra lui, e un jucător bun, sper să ne ajute în continuare.

Mie îmi place și cred că ne vă ajuta, e un jucător bun. Mă bucur mult pentru Popa, cine joacă sper să ne ajute în continuare, să fim o echipă pentru că încă e o perioadă grea”, a spus mijlocașul. .

Câte goluri a marcat Darius Olaru în acest sezon

Reușita cu FC Botoșani a fost cea de-a 10-a pentru Darius Olaru în actuala stagiune, în cele 37 de meciuri disputate în toate competițiile. Căpitanul campioanei este depășit din acest punct de vedere doar de Florin Tănase, care a marcat de 11 ori. Jumătate dintre golurile lui Olaru au sosit în Superliga, celelalte fiind înscrise în cupele europene.