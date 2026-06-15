Darius Olaru a plecat din România și semnează cu noua echipă: „Mi-am dorit mult să ajung în Champions League, e un vis”. Ce altă ofertă a refuzat

ADVERTISEMENT

Darius Olaru este unul dintre jucătorii de referință de la FCSB în ultimul deceniu. După 6 ani și jumătate petrecuți la formația roș-albastră, mijlocașul este gata de o nouă aventură, . Patronul echipei, Gigi Becali, a confirmat că transferul se va face în schimbul a trei milioane de euro.

Darius Olaru a plecat din România și semnează cu noua echipă

Căpitanul roș-albaștrilor a părăsit România în dimineața zilei de luni, 15 iunie. Aflat pe aeroport, Darius Olaru a recunoscut că îl încearcă mai multe sentimente, în condițiile în care părăsește FCSB după o perioadă lungă de timp. Mijlocașul a transmis că va efectua vizita medicală la Union Saint-Gilloise, iar apoi, dacă totul va decurge bine, va semna cu belgienii.

ADVERTISEMENT

„Mă încearcă sentimente mixte. După o perioadă atât de lungă la echipă, merg acum să fac vizita medicală și dacă e totul bine, voi semna. Sunt nerăbdător să încep acolo, dar, în același timp, am și un sentiment amar. Pentru mine, acel meci cu LASK, când am marcat în ultimul minut și ne-am calificat în Europa League, a fost cel mai frumos.

Desigur, și cele două titluri. Primul a fost mai special, a venit după o perioadă în care echipa nu câștigase titlul. Șase ani și jumătate au trecut repede, m-am maturizat, am trecut și prin momente dificile, și prin momente frumoase. Mi-aș fi dorit ca anul acesta să avem rezultate mult mai bune, dar pe final am salvat cât de cât sezonul”, a declarat Darius Olaru de pe aeroport, conform GSP.ro.

ADVERTISEMENT

Ce ofertă a refuzat Olaru

În continuare, jucătorul a recunoscut că a avut discuții pentru un transfer și în zona Golfului, însă visul său este să joace în UEFA Champions League, astfel că decizia de a juca în continuare în Europa a fost normală. Discuțiile cu Union Saint Gilloise au început în urmă cu două luni, iar acum obiectivul său este să câștige trofee în Belgia.

ADVERTISEMENT

„Eu am încercat să prind un transfer în Europa, să pot juca la acest nivel. Am avut discuții și din Țările Arabe, dar gândul meu a fost să merg în Europa. Mi-am dorit mult să ajung să joc în Champions League, e un vis. Anul trecut l-am văzut pe Man în Champions League, voiam să joc și eu în cea mai tare competiție.

ADVERTISEMENT

Cei de la Union mi s-au părut foarte profesioniști din start, de când am început să discut cu ei. Mi s-a părut totul la cu totul alt nivel. Știam de interesul lor, am vorbit cu agentul acum două luni, i-am spus dacă poate vorbi pentru mine la acest club. Când am auzit, am spus clar «da», e o echipă bună, se bate la titlu an de an, iar pentru mine a fost un aspect foarte important. Vreau să câștig trofee, ei se bat an de an la campionat, anul acesta au câștigat și Cupa”, a mai spus Darius Olaru.

Cine va fi căpitan în locul lui Olaru

Deși a fost foarte mult timp legitimat la FCSB, i , Mihai Stoica fiind cel care s-a ocupat de mutarea în Belgia. După această mutare, căpitan la roș-albaștri va fi, cel mai probabil, Florin Tănase, cel care este pe punctul de a semna prelungirea contractului.

ADVERTISEMENT

„Nu am avut o discuție cu Gigi Becali, am avut cu domnul MM Stoica, dânsul m-a ajutat cu transferul. Eu am dat totul cât am fost la club și patronul m-a ajutat și pentru că am meritat, îi mulțumesc și lui. Echipa s-a mai descurcat fără mine o perioadă, cei care au intrat în locul meu s-au descurcat. Echipa are calitate, chiar dacă în acest sezon nu am reușit să ne motivăm să ne batem la campionat.

Probabil căpitan o să fie Tănase, e și normal. Cisotti e un jucător foarte bun, pe care îl văd în locul meu. Încă nu am vorbit cu nimeni, că nu e făcut, am vizita medicală. O să trec pe la ei săptămâna viitoare. Simțeam că am nevoie de altceva, de o motivație nouă. Ăsta a fost motivul principal pentru care am ales să plec”, a conchis mijlocașul.