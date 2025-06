Darius Olaru a pus pe pauză „luna de miere” pentru a merge în cantonament cu FCSB: „Eu vreau fotbal! I-am explicat soției”

Darius Olaru a luat o decizie tipică lui. „Mexic”, așa cum îi spun apropiații, nu a mers în „luna de miere” doar pentru a nu pierde nici măcar o zi din pregătirea echipei. Căpitanul campioanei României a lipsit o jumătate de sezon și este nerăbdător să reînceapă antrenamentele.

Decizie tipică lui Darius Olaru: „Luna de miere” în stand-by, cantonamentul are prioritate

Căpitanul lui FCSB este arhicunoscut pentru dezinvoltura de care dă dovadă în timpul meciurilor. Atunci când Darius Olaru calcă pe gazon, știi sigur că va da tot ce poate până în momentul în care părăsește terenul. Pasiunea pe care o are pentru meseria sa este uriașă și demonstrează asta în fiecare zi.

alături de soția sa. Mijlocașul campioanei României i-a explicat deja partenerei sale că vacanța trebuie reprogramată, întrucât nu vrea să lipsească din cantonamentul echipei:

„Olaru nu a plecat în luna de miere pentru că abia așteaptă să meargă în cantonament. El e unicat din punctul ăsta de vedere. I-a spus Pintilii: ‘băi, dar nu pleci și tu în luna de miere?’ și i-a răspuns: ‘Nu, eu vreau fotbal!’. Mexic (n.r. – Darius Olaru) este ceva special. Soția sa este notar și l-am întrebat: ‘Ce părere are doamna notar?’ ; ‘I-am zis dinainte’, mi-a replicat el”, a explicat Mihai Stoica la TV

Darius Olaru a lipsit 5 luni de pe gazon în sezonul recent încheiat

Căpitanul campioanei României s-a accidentat în pregătirea de iarnă a echipei, într-un meci amical contra celor de la Hamburg. Mijlocașul lui FCSB s-a lovit la umăr și nu a fost apt pentru toată partea a doua a campionatului.

„E minunat, dar cumva m-am simţit ciudat că n-am fost lângă colegi de atât timp. Parcă nu se simte la fel când câștigi, dar nu contribui mai mult, dar colegii au făcut o treabă minunată din iarnă.

Trofeul înseamnă mult, am 5 ani și jumătate aici, am muncit mult pentru primul trofeu, iar al doilea la rând… băieții au făcut o treabă bună și e greu ca cineva să vină să ne bată, mai ales la noi acasă. Am emoții, că a trecut o perioadă mare de când n-am mai jucat”, a declarat Darius Olaru la finalul partidei cu Universitatea Craiova, conform .