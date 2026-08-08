Darius Olaru a spart gheața! Primul gol în tricoul lui Royal Union Saint-Gilloise

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După primul meci de campionat din acest sezon pentru Royal Union Saint-Gilloise, Darius Olaru își trece deja în cont prima reușită. Mijlocașul român nu a fost titular pentru formația belgiană, însă a avut nevoie de mai puțin de 20 de minute pe teren pentru a-și pune numele pe tabela de marcaj.

Darius Olaru, primul gol pentru Union Saint-Gilloise

După ce din acest sezon, Supercupa cu Club Brugge și Darius Olaru nu a mai pășit pe gazon din primul minut la debutul în campionat al lui Royal Union Saint-Gilloise.

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Internaționalul român a fost lăsat pe banca de rezerve și a fost introdus pe teren în minutul 68 în meciul cu Westerlo, însă doar 16 minute mai târziu a reușit să închidă tabela, înscriind golul de 5-1 pentru echipa sa. Gazdele au deschis scorul în minutul 13, însă în momentul în care românul a pășit pe gazon Saint-Gilloise conducea deja cu 3-1, unul dintre marcatori fiind Raul Florucz.

1-5 for Union! Yellow and blue it is. 💛💙 — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise)

Union Saint-Gilloise, în formă maximă înainte de returul din UEFA Champions League

Darius Olaru speră că alături de noua sa echipă se va califica în faza principală din Champions League, însă petru a ajunge acolo trebuie să treacă mai întâi de norvegienii de la Bodo/Glimt, care au fost surpriza plăcută a competiției din stagiunea precedentă.

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În meciul tur, disputat în Belgia, partida s-a încheiat la egalitate, cu scorul de 3-3. Scandinavii sunt mari favoriți înaintea returului, întrucât temperatura din Norvegia și gazonul sintetic au fost mereu un avantaj în favorea formațiilor din Nord. Totuși, echipa lui Darius Olaru pare că este în mare formă înaintea acestui meci, ceea ce dă speranțe la o calificare în play-off-ul de Champions League.