Darius Olaru a vorbit despre plecarea de la FCSB după meciul cu Unirea Slobozia: „Nu vreau să deranjez pe nimeni”

FCSB a reușit să câștige la Clinceni, contra Unirii Slobozia, și s-a apropiat la două puncte de locul șase, depășind-o în clasament pe Farul Constanța. La finalul partidei, Darius Olaru a vorbit despre zvonurile că gândul său ar fi la un transfer în străinătate în această iarnă.

Darius Olaru, primele declarații despre o posibilă plecare de la FCSB

În direct la emisiunea „Giovanni Show”, realizată de FANATIK, Giovanni Becali a dezvăluit că Darius Olaru l-ar fi întrebat pe nepotul său dacă celebrul impresar are vreo ofertă bună pentru un posibil transfer al său în perioada de mercato de iarnă.

După Unirea Slobozia – FCSB 0-2, Darius Olaru a ținut să-și liniștească fanii și a asigurat pe toată lumea că gândul său este în totalitate la echipa sa actuală, mai ales în situația dificilă în care se află: „Am văzut și eu declarația, nu știu cui i-am spus eu că-mi doresc să plec. Nu vreau să deranjez pe nimeni, dar să nu se mai citească tot ce se scrie. Am primit mesaje de la fani și vreau să le zic că gândul meu e aici, la echipă”, a transmis Darius Olaru, conform

Ce a spus Darius Olaru despre Unirea Slobozia – FCSB 0-2

Campioana României a întâmpinat probleme mari în a găsi drumul spre poarta lui Robert Popa în prima repriză, însă Darius Olaru a făcut o risipă de efort extraordinară, mai ales că el a absentat din meciul cu Feyenoord din cauza cumulului de cartonașe galbene:

„Ne bucurăm că am obținut cele trei puncte. Eu cred că am făcut o partidă bună, cel puțin în repriza secundă. Cu Rapid va fi un meci foarte important. Eu sper să câștigăm și acolo și să ne revenim pentru a prinde un loc în primele șase. Eu cred că am controlat jocul, chiar dacă în prima repriză nu am reușit să ne creăm situații de a marca. În repriza a doua, cel puțin după cartonașul roșu, a fost altă poveste. Am pregătit schema la corner la antrenament și ne-au spus și antrenorii la pauză să încercăm asta cu blocaj pentru bara a doua.

Colegii au alergat cu Feyenoord, eu nu (n.r. – râde). M-am menținut pentru ziua de azi. Așa trebuie să facem meci de meci, să alergăm unul pentru celălalt. Dacă facem asta, ne vom bucura după fiecare meci. E mult până la titlu, nu cred că putem vorbi despre asta. Primul obiectiv este intrarea în play-off, iar apoi ne putem gândi și mai sus. Pauza nu va fi chiar așa mare, două săptămâni. Mai avem și în Europa două meciuri și, dacă se poate, vrem să obținem două victorii”, a mai spus Darius Olaru după Unirea Slobozia – FCSB 0-2.

Ce a povestit Ioan Becali la „Giovanni Show” despre Darius Olaru

Ioan Becali, impresarul lui Darius Olaru, este sigur că, dacă nu s-ar fi accidentat, mijlocașul lui FCSB ar fi plecat pe o sumă importantă din România. Din cauza perioadelor de absență, urmate de o formă ștearsă, căpitanul campioanei a rămas în SuperLiga României, însă visează să facă la un moment dat pasul într-un campionat mai puternic.

„Olaru i-a spus nepotului meu să mă întrebe dacă pleacă în ianuarie. I-am spus să stea cuminte. A întrebat dacă pleacă și el în ianuarie. ‘Ia zi, când plec de la FCSB?’. Un jucător care rămâne 4-5 ani la o echipă și nu se întâmplă lucruri spectaculoase… Olaru, dacă nu s-ar fi accidentat și ar fi continuat, ori ar fi primit de la Gigi cel mai mare contract din istoria fotbalului românesc, ori ar fi plecat pe o sumă importantă. Ce să mai spun”, a declarat agentul FIFA în emisiunea „Giovanni Show”.