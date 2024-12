Darius Olaru a vorbit sincer despre viitorul său după Poli Iași – FCSB: ”Fiecare fotbalist își dorește să joace în campionate de top”

la capătul partidei , ultimul meci al anului din Superliga României. Olaru a recunoscut că ar vrea să evolueze într-un campionat mai puternic.

Reacția lui Darius Olaru după ”dubla” din Poli Iași – FCSB

Totuși, căpitanul roș-albaștrilor a subliniat își dorește ca anul viitor FCSB să fie și mai puternică. El a transmis că nu vrea să se gândească decât la vacanță în momentul de față.

”Mă bucur foarte mult că am intrat din nou în vacanță cu o victorie ca anul trecut la Iași. Cred că în campionatul trecut am marcat o dublă ultima oară. Cel mai important e că am câștigat cele trei puncte. Mă gândeam să câștigăm cu 5-0 ca să fim pe primul loc. Cred că normal ar fi să fim pe primul loc, pentru că avem avantaj în meciurile directe cu U Cluj.

Pentru mine a fost anul perfect. Am câștigat campionatul după foarte mult timp. Am avut rezultate bune și în Europa. Eu am fost și la EURO. Trebuie să ne străduim și să fim și mai buni anul viitor.

(n.r.- despre un transfer) Deocamdată vine vacanța. Nu vreau să mă gândesc acum. Fiecare fotbalist își dorește să joace în campionate de top. Nu vreau să mă gândesc acum, vreau să merg în vacanță și văd după aceea”, a declarat Darius Olaru, la , la finalul jocului.

”Dubla” ce îl urcă în clasamentul golgheterilor

Poli Iași – FCSB, meci contând pentru etapa a 21-a din Superligă, s-a terminat cu victoria oaspeților, scor 0-2. Darius Olaru, în minutele 44 și 76, a semnat golurile roș-albaștrilor.

Căpitanul campioanei en-titre a ajuns la al optulea gol marcat în campionat, în stagiunea curentă. I-a egalat astfel pe Alexandru Mitriță, de la Universitatea Craiova, și pe Alexandru Tudorie, de la Petrolul Ploiești.

Trei fotbaliști au înscris nouă goluri: Louis Munteanu (CFR Cluj), Vladislav Blănuță (U Cluj) și Astrit Selmani (Dinamo). Golgheterul Superligii, la finalul anului 2024, este Daniel Bîrligea (FCSB / CFR Cluj), cu zece goluri marcate.

FCSB termină anul 2024 la egalitate de puncte cu lidera ”U” Cluj. Ambele formații au câte 37 de puncte, însă ”șepcile roșii” beneficiază provizoriu de un golaveraj mai bun. Dacă punctajul se va menține egal și la finele sezonului regular, roș-albaștrii vor fi pe primul loc, deoarece au avantajul întâlnirilor directe (1-1 și 2-1).