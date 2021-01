Darius Olaru, fotbalistul celor de la FCSB, a declarat după victoria cu Poli Iași, că abia așteaptă derby-ul cu Dinamo considerând că roș-albaștrii pleacă din postura de favoriți înaintea confruntării.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

FCSB a învins-o pe Poli Iași cu scorul de 3-1, golurile gazdelor fiind marcate de Tănase 26′, Moruțan 67′ și Octavian Popescu 90′, iar pentru oaspeți a marcat Popadiuc 51′.

După rezultatul din această seară FCSB rămâne pe primul loc în Liga 1, cu 45 de puncte acumulate în 20 de partide disputate.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Darius Olaru abia aşteaptă derby-ul Dinamo – FCSB: “Suntem favoriţi”

Darius Olaru a comentat la finalul partidei plecarea lui Dennis Man dar și jocul prestat de echipa sa: “Știam că este o partidă grea, au încercat să ne pună probleme pe contraatac. Este un pic ciudat (nr. absența lui Dennis Man), aveam promis un gol la fiecare meci de la el, plecam la 1-0. Din păcate nu a apucat să își ia adio dar ne-a transmis pe grup toate cele bune.

Octavian se descurcă foarte bine, avem jucători acolo în fața de calitate. A fost penalty la acea fază (nr. penalty-ul reclamat de FCSB), mi-a luat piciorul, dar mă bucur am reușit să luăm cele 3 puncte.”, a declarat mijlocașul pentru Digisport.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul lui FCSB a adăugat în încheiere că echipa sa pleacă favorită în derby-ul contra marii rivale de la Dinamo: “Cu Dinamo va fi un derby, vom vedea, vom analiza echipa lor șî de mâine ne gândim la acel meci. De fiecare dată se motivează mai mult cu noi dar cred că de această dată noi suntem favoriți.”

Florin Tănase despre plecarea de la FCSB: “Poate va fi o ofertă destul de bună”

Florin Tănase a lăudat prestația lui Octavian Popescu și consideră că jucătorul în vârstă de 18 ani este înlocuitorul ideal după plecarea lui Man în Italia: “Un meci destul de dificil, era să îl facem noi dificil. Din păcate nu am ieșit cum trebuia de la vestiare după prima repriză, dar am intrat din nou în avantaj și am luat cele 3 puncte. Sper să o țin tot așa.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Un jucător care ne-a ajutat foarte mult (nr. Dennis Man), dar sper să jucăm în același stil și este Octavian Popescu care îl poate înlocui. Azi mi-a dat o pasă genială, este foarte talentat. Mă bucur pentru Dennis, sper să se integreze cât mai repede acolo și să facă lucruri bune.”

Fotbalistul venit în 2016 de la Viitorul se luptă pentru titlul de golgheter în Liga 1 după plecarea lui Dennis Man la Parma, și consideră că plecarea sa depinde de oferta pe care clubul o va primi: “Poate va fi o ofertă destul de bună, este greu să vorbești dinainte, acum sper să câștigăm titlul.”

ADVERTISEMENT