Darius Olaru, amendă de 10.000 de euro după FCSB – Dinamo. „Nu e glumă”. Exclusiv

După cum se știe deja destul de bine, în urmă cu ceva timp Gigi Becali a anunțat că a decis să introducă amenzi la FCSB pentru fotbaliștii care sunt avertizați pentru că protestează la adresa arbitrilor. Iar acest lucru s-a întâmplat cu Olaru sâmbătă seară pe Arena Națională.

Gigi Becali nu se joacă la FCSB! Meme Stoica a confirmat că Darius Olaru va fi amendat cu 10.000 de euro după cartonașul galben din meciul cu Dinamo

Dacă mijlocașul a găsit puterea de a glumi pe seama acestui subiect la scurt timp după încheierea jocului, Mihai Stoica a transmis că această chestiune este una cât se poate de serioasă, iar Olaru chiar urmează să fie amendat de către club.

„Nu e risc, este o certitudine, da. Se știa de la început. Foarte bine, dacă a mai avut puterea să glumească. La cât a alergat, e mare lucru că a mai avut și energie să glumească. Amenda rămâne”,

Ce a spus Darius Olaru despre acest subiect la finalul partidei de pe Arena Națională

La flash-interviu, fotbalistul de la FCSB a explicat punctul său de vedere vizavi de acel avertisment primit de la Marian Barbu. În plus, a glumit și a spus că o să îi solicite arbitrului să achite el jumătate din amenda respectivă.

„I-am spus arbitrului că a fost cam sensibil, i-am zis câte faulturi mai face (n.r. adversarul). Mi s-a părut că a fost cam sensibil la acea fază. Probabil au văzut în presă că luăm amendă. O să-i dau jumătate din ea. Mi-a zis că am țipat la el, eu i-am zis doar câte faulturi mai face”,

