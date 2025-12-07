Darius Olaru, amendă de 10.000 de euro după FCSB – Dinamo. „Nu e glumă”. Exclusiv

Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Meme Stoica a confirmat că Darius Olaru va fi amendat cu 10.000 de euro după cartonașul galben primit pentru proteste în meciul FCSB - Dinamo 0-0
Gabriel-Alexandru Ioniță
07.12.2025 | 13:31
Meme Stoica a confirmat amenda lui Darius Olaru.
După cum se știe deja destul de bine, în urmă cu ceva timp Gigi Becali a anunțat că a decis să introducă amenzi la FCSB pentru fotbaliștii care sunt avertizați pentru că protestează la adresa arbitrilor. Iar acest lucru s-a întâmplat cu Olaru sâmbătă seară pe Arena Națională.

Dacă mijlocașul a găsit puterea de a glumi pe seama acestui subiect la scurt timp după încheierea jocului, Mihai Stoica a transmis că această chestiune este una cât se poate de serioasă, iar Olaru chiar urmează să fie amendat de către club.

„Nu e risc, este o certitudine, da. Se știa de la început. Foarte bine, dacă a mai avut puterea să glumească. La cât a alergat, e mare lucru că a mai avut și energie să glumească. Amenda rămâne”, a spus Meme Stoica la FANATIK SUPERLIGA. 

Ce a spus Darius Olaru despre acest subiect la finalul partidei de pe Arena Națională

La flash-interviu, fotbalistul de la FCSB a explicat punctul său de vedere vizavi de acel avertisment primit de la Marian Barbu. În plus, a glumit și a spus că o să îi solicite arbitrului să achite el jumătate din amenda respectivă.

„I-am spus arbitrului că a fost cam sensibil, i-am zis câte faulturi mai face (n.r.  adversarul). Mi s-a părut că a fost cam sensibil la acea fază. Probabil au văzut în presă că luăm amendă. O să-i dau jumătate din ea. Mi-a zis că am țipat la el, eu i-am zis doar câte faulturi mai face”, a declarat Darius Olaru. 

Darius Olaru, amendat drastic de FCSB după meciul cu Dinamo

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
