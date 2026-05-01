Darius Olaru, avertisment pentru colegii săi după Csikszereda – FCSB 1-0: „Am început să scădem ritmul”

Csikszereda a câștigat cu 1-0 duelul cu FCSB, din etapa a 7-a a play-out-ului SuperLigii. Unicul gol al partidei a fost înscris de Csuros, în minutul 87. Deși porneau ca favoriți, jucătorii antrenați de Lucian Filip nu au reușit să marcheze, chiar dacă au controlat posesia la Miercurea Ciuc.

Darius Olaru, avertisment după Csikszereda – FCSB 1-0

, Darius Olaru a transmis că există o stare de frustrare după această înfrângere, în contextul în care echipa sa a jucat mai bine. Căpitanul FCSB a oferit un avertisment, atât el, cât și colegii săi au scăzut nivelul în ultimele partide, astfel că perspectiva barajului este îngrijorătoare.

„Nu știu cum am reușit să pierdem, ne-au dat gol pe final dintr-o fază fixă. După părerea mea, am dominat meciul, am avut ocazii, dar am pierdut. Prima dată a fost terenul mai bun, acum au fost porțiuni de teren unde era iarbă tăiată din altă parte și pusă acolo. Până la urmă și ei au jucat pe același teren. Asta e, am pierdut și îi felicităm. Ei au pus presiune pe arbitru încă din primele faze ale meciului.

Mergem mai departe. Am avut și în acest meci foarte multe ocazii, n-a intrat mingea în poartă. Trec săptămânile, ne apropiem de acel baraj și am început să scădem ritmul. Dacă vrem să avem vreo șansă, trebuie să arătăm mult mai bine. Ne îngrijorează la cum am arătat, dar cred că putem să ne ridicăm nivelul. Oricine ar fi la primul baraj, eu cred că vom fi favoriți. Cu tot respectul pentru celelalte echipe, știm că acesta nu e locul nostru”, a declarat Darius Olaru, conform .

Ce a declarat Risto Radunovic

Risto Radunovic, , s-a arătat mulțumit de jocul prestat, însă nu și de rezultat. Fundașul muntenegrean consideră faptul că roș-albaștrii au dominat partida de la Miercurea Ciuc, iar doar o nesincronizare pe final, la golul marcat de Csuros, a făcut ca punctele să rămână la Csikszereda.

„E o înfrângere, am jucat destul de bine am controlat meciul, am avut multe faze fixe, dar plecăm cu 0 puncte. Ne-au dat gol din corner, noi am avu foarte multe situații din faze fixe, dar și în joc, dar nu am reușit să marcăm. Asta e, mergem mai departe.

Am controlat meciul, am avut multe ocazii. A venit acel corner la final de meci și ne-au dat gol. Ăsta e fotbalul, suntem o echipă bună, avem ocazii, jocul merge bine. Am controlat meciul, nu trebuie să ne comparăm, cu tot respectul, cu echipele de play-out. Trebuie să jucăm toate meciurile cu maximum de respect pentru adversari”, a spus Risto Radunovic.