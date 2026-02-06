Sport
Darius Olaru, cel mai frumos gol din Faza Ligii în Europa League. Anunț fabulos făcut de UEFA. Video

Darius Olaru a câștigat premiul pentru cel mai frumos gol din Faza Ligii UEFA Europa League. Anunțul a fost făcut de UEFA. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Iulian Stoica
06.02.2026 | 19:27
Darius Olaru cel mai frumos gol din Faza Ligii in Europa League Anunt fabulos facut de UEFA Video
Darius Olaru a câștigat premiul pentru cel mai frumos gol din Faza Ligii Europa League. Sursă foto: sportpictures
Proaspăt eliminată din UEFA Europa League, FCSB are și motive de bucurie. Darius Olaru, căpitanul roș-albaștrilor, a primit premiul pentru cel mai frumos gol din „Faza Ligii”. Despre ce reușită este vorba.

Darius Olaru, cel mai frumos gol din Faza Ligii în Europa League

FCSB a terminat cu fruntea sus Faza Ligii Europa League. Roș-albaștrii au remizat cu Fenerbahce în etapa a 8-a și au încheiat competiția pe locul 27, cu 7 puncte acumulate.

La mai bine de o săptămână după încheierea grupelor, UEFA l-a recompensat pe Darius Olaru cu premiul pentru cel mai frumos gol din Faza Ligii.

Mai exact, este vorba despre golul reușit de căpitanul campioanei în meciul cu Basel. Darius Olaru a egalat atunci printr-o execuție superbă, preluând mingea pe piept și învingându-l pe Marwin Hitz cu un voleu spectaculos. Anunțul a fost făcut chiar de UEFA, forul european răsplătind bijuteria reușită de mijlocașul de la FCSB.

Darius Olaru, formă de zile mari la FCSB

Accidentat în cantonamentul desfășurat în Antalya, în iarna lui 2025, Darius Olaru a revenit pe teren după o lungă perioadă de indisponibilitate în acest sezon. Deși evoluțiile mijlocașului au dezamăgit la început, forma sportivă a căpitanului pare să revină la un nivel important.

Darius Olaru a reușit să marcheze în etapa a 25-a din SuperLiga, cea cu FC Botoșani, și pare a fi o opțiune serioasă pentru Mircea Lucescu la barajul de calificare la Mondial cu Turcia.

Cum după o accidentare jucătorii au nevoie de timp pentru a-și reveni la forma sportivă, Darius Olaru reușește să impresioneze, astfel încât atât colegii, cât și staff-ul tehnic de la FCSB se pot bucura de calitățile sale. În ciuda perioadei de indisponibilitate, mijlocașul rămâne cel mai bine cotat fotbalist din SuperLiga.

  • 6,5 milioane de euro este cota lui Darius Olaru
  • 37 de meciuri, 10 goluri și 3 pase decisive a adunat mijlocașul în acest sezon la FCSB
