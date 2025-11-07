Darius Olaru, cerut de Jose Mourinho! Giovanni Becali are toate detaliile de culise: salariu cu 7 cifre! Exclusiv

ADVERTISEMENT

Darius Olaru este în revenire de formă la FCSB. Fotbalistul campioanei României a marcat un gol spectaculos în duelul cu FC Basel, scor 1-3, în etapa a 4-a din UEFA Europa League. Giovanni Becali a dezvăluit că Olaru a fost curtat de Jose Mourinho pentru un transfer la Fenerbahce.

Cât aleargă Darius Olaru într-un singur meci la FCSB

Darius Olaru a fost aproape să prindă transferul carierei în toamna anului trecut, când FCSB și-a speriat adversarele în UEFA Europa League. Înainte să vină cu dezvăluirile, Giovanni Becali a mărturisit cât aleargă Darius Olaru într-un singur meci.

„Olaru aleargă peste cât e necesar, îți dau cuvântul meu. Nu e o greșeală, dar el aleargă mai mult decât e necesar. În 80 de minute, cât a jucat, dacă vezi câți kilometri a alergat și dacă pui și prelungirile, Olaru trece de 11 kilometri la fiecare meci.

E pe trend înapoi, s-a făcut bine. Tot periculos intră, dar cu puțină atenție. Intră decisiv, dar e atent să nu mai pățească ce a pățit. A întârziat un an, un an și ceva la fotbal”, a declarat Ioan Becali, la Giovanni Show.

Darius Olaru, cerut de Jose Mourinho la Fenerbahce. Ce transfer a ratat fotbalistul FCSB

În toamna anului trecut, . Performanțele roș-albaștrilor au culminat cu victoriile împotriva lui PAOK Salonic, cu Darius Olaru în formă maximă. Giovanni Becali a dezvăluit că și fost tehnician la Fenerbahce, l-a vrut pe fotbalistul FCSB în SuperLiga Turciei.

„(n.r. cea mai bună ofertă?) Nu a fost o ofertă sigură. A fost o ofertă care, dacă Olaru nu se accidenta, se putea concretiza. A avut ofertă de la o echipă importantă din Turcia, prietenul meu era antrenor. Nu știi cine e prietenul meu?

(n.r. Mourinho?) Da, acolo l-am prezentat pe Olaru. Mourinho tot a zis că el caută un fotbalist… Dacă nu se accidenta, cred că se încheia. Acum un an, da, îl lua Mourinho la Fenerbahce. A fost cea mai concretă discuție cu un prieten. Puneam prietenia și jucătorul la bătaie. A fost exact atunci, după meciurile cu PAOK”, a dezvăluit impresarul FIFA.

Ce salariu ar fi avut Darius Olaru la Fenerbahce. Câți bani lua Gigi Becali

Darius Olaru ar fi avut la Fenerbahce un salariu anual de 1.200.000 de dolari. De asemenea, turcii i-ar fi plătit lui Gigi Becali suma de 5.000.000 de euro, ceea ce înseamnă clauza de reziliere din contractul jucătorului la FCSB.

„Ieșea în lume Olaru, lua și Gigi Becali banii. Lua clauza, 5 milioane de euro, ăștia nu sunt bani? Iar Darius Olaru să ia salariu 1.200.000 de dolari pe an, ăia nu erau bani? Noi avem euro, turcii calculează după dolari.

Mourinho era convins să-l ia, da. În perioada aia juca bine Olaru, a avut meciuri bune și a venit ghinionul. Nu i-am spus, dar eu îl căutam la telefon. La Gala FANATIK, el era, așa, în aer. I-am zis că o să fie ceva, cutare, el a zis că nu e problemă de bani.

‘Am salariu bun’. Un băiat foarte… El niciodată nu a zis patronului ‘vreau să-mi mărești salariu’ sau… E cam printre veteranii de acolo care duce acest război de mult timp, dar asta e. Păcat, șansele s-au redus. În schimb, Universitatea Craiova e cu pânzele sus din câte văd, nu?”, a mai spus Giovanni Becali.

Darius Olaru, în revenire de formă la FCSB

Darius Olaru s-a accidentat grav la umăr în cantonamentul din iarna trecută al celor de la FCSB. După o lungă perioadă de recuperare, mijlocașul a revenit pe teren, însă evoluțiile solide s-au lăsat așteptate. În ultima vreme, jucătorul de 27 de ani traversează o revenire de formă.

„Olaru e cam 75% din ce era. 75% spre 80%. Capul mai limpede, mai altfel. Exagerează în continuare cu răspunsurile la arbitrii, trebuie să le rectifice. Are dreptul să vorbească pentru că e căpitan.

Regulamentul le dă voie, dar nu e bine nici așa pentru cei care îl urmăresc, de exemplu. Golul ăsta cu Basel va fi important pentru el. Chiar dacă face 28 de ani. Și la 28, 29 de ani se poate pleca.

Viața e lungă în fotbal și el cred că are o viață privată foarte bine controlată. Îmi place de el, un băiat excepțional. Nu iese la presă decât după meci pentru că așa e regulamentul, te obligă. În rest, nu auzi nimic de el. Eu îi țin pumnii”, au fost cuvintele lui Giovanni Becali.