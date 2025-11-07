Sport

Darius Olaru, cerut de Jose Mourinho! Giovanni Becali are toate detaliile de culise: salariu cu 7 cifre! Exclusiv

Darius Olaru, la un pas să fie antrenat de Jose Mourinho. Legendarul tehnician portughez l-a cerut pe fotbalistul FCSB la echipa sa. Toate detaliile oferite de Giovanni Becali.
Răzvan Rădulescu
07.11.2025 | 11:12
Darius Olaru cerut de Jose Mourinho Giovanni Becali are toate detaliile de culise salariu cu 7 cifre Exclusiv
breaking news
Darius Olaru a fost cerut de Jose Mourinho la echipă. Detalii de culise oferite de Giovanni Becali. Foto: colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

Darius Olaru este în revenire de formă la FCSB. Fotbalistul campioanei României a marcat un gol spectaculos în duelul cu FC Basel, scor 1-3, în etapa a 4-a din UEFA Europa League. Giovanni Becali a dezvăluit că Olaru a fost curtat de Jose Mourinho pentru un transfer la Fenerbahce.

Cât aleargă Darius Olaru într-un singur meci la FCSB

Darius Olaru a fost aproape să prindă transferul carierei în toamna anului trecut, când FCSB și-a speriat adversarele în UEFA Europa League. Înainte să vină cu dezvăluirile, Giovanni Becali a mărturisit cât aleargă Darius Olaru într-un singur meci.

ADVERTISEMENT

„Olaru aleargă peste cât e necesar, îți dau cuvântul meu. Nu e o greșeală, dar el aleargă mai mult decât e necesar. În 80 de minute, cât a jucat, dacă vezi câți kilometri a alergat și dacă pui și prelungirile, Olaru trece de 11 kilometri la fiecare meci. 

E pe trend înapoi, s-a făcut bine. Tot periculos intră, dar cu puțină atenție. Intră decisiv, dar e atent să nu mai pățească ce a pățit. A întârziat un an, un an și ceva la fotbal”, a declarat Ioan Becali, la Giovanni Show.

ADVERTISEMENT
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație....
Digi24.ro
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov

Darius Olaru, cerut de Jose Mourinho la Fenerbahce. Ce transfer a ratat fotbalistul FCSB

În toamna anului trecut, FCSB a făcut senzație în grupa de UEFA Europa League. Performanțele roș-albaștrilor au culminat cu victoriile împotriva lui PAOK Salonic, cu Darius Olaru în formă maximă. Giovanni Becali a dezvăluit că Jose Mourinho, bunul prieten al agentului FIFA și fost tehnician la Fenerbahce, l-a vrut pe fotbalistul FCSB în SuperLiga Turciei.

ADVERTISEMENT
Lovitură de proporții: 17 arbitri şi preşedintele unui club de primă ligă, arestați...
Digisport.ro
Lovitură de proporții: 17 arbitri şi preşedintele unui club de primă ligă, arestați în scandalul pariurilor din fotbal

„(n.r. cea mai bună ofertă?) Nu a fost o ofertă sigură. A fost o ofertă care, dacă Olaru nu se accidenta, se putea concretiza. A avut ofertă de la o echipă importantă din Turcia, prietenul meu era antrenor. Nu știi cine e prietenul meu?

(n.r. Mourinho?) Da, acolo l-am prezentat pe Olaru. Mourinho tot a zis că el caută un fotbalist… Dacă nu se accidenta, cred că se încheia. Acum un an, da, îl lua Mourinho la Fenerbahce. A fost cea mai concretă discuție cu un prieten. Puneam prietenia și jucătorul la bătaie. A fost exact atunci, după meciurile cu PAOK”, a dezvăluit impresarul FIFA.

ADVERTISEMENT

Ce salariu ar fi avut Darius Olaru la Fenerbahce. Câți bani lua Gigi Becali

Darius Olaru ar fi avut la Fenerbahce un salariu anual de 1.200.000 de dolari. De asemenea, turcii i-ar fi plătit lui Gigi Becali suma de 5.000.000 de euro, ceea ce înseamnă clauza de reziliere din contractul jucătorului la FCSB.

„Ieșea în lume Olaru, lua și Gigi Becali banii. Lua clauza, 5 milioane de euro, ăștia nu sunt bani? Iar Darius Olaru să ia salariu 1.200.000 de dolari pe an, ăia nu erau bani? Noi avem euro, turcii calculează după dolari. 

Mourinho era convins să-l ia, da. În perioada aia juca bine Olaru, a avut meciuri bune și a venit ghinionul. Nu i-am spus, dar eu îl căutam la telefon. La Gala FANATIK, el era, așa, în aer. I-am zis că o să fie ceva, cutare, el a zis că nu e problemă de bani.

‘Am salariu bun’. Un băiat foarte… El niciodată nu a zis patronului ‘vreau să-mi mărești salariu’ sau… E cam printre veteranii de acolo care duce acest război de mult timp, dar asta e. Păcat, șansele s-au redus. În schimb, Universitatea Craiova e cu pânzele sus din câte văd, nu?”, a mai spus Giovanni Becali.

Darius Olaru, în revenire de formă la FCSB

Darius Olaru s-a accidentat grav la umăr în cantonamentul din iarna trecută al celor de la FCSB. După o lungă perioadă de recuperare, mijlocașul a revenit pe teren, însă evoluțiile solide s-au lăsat așteptate. În ultima vreme, jucătorul de 27 de ani traversează o revenire de formă.

„Olaru e cam 75% din ce era. 75% spre 80%. Capul mai limpede, mai altfel. Exagerează în continuare cu răspunsurile la arbitrii, trebuie să le rectifice. Are dreptul să vorbească pentru că e căpitan.

Regulamentul le dă voie, dar nu e bine nici așa pentru cei care îl urmăresc, de exemplu. Golul ăsta cu Basel va fi important pentru el. Chiar dacă face 28 de ani. Și la 28, 29 de ani se poate pleca.

Viața e lungă în fotbal și el cred că are o viață privată foarte bine controlată. Îmi place de el, un băiat excepțional. Nu iese la presă decât după meci pentru că așa e regulamentul, te obligă. În rest, nu auzi nimic de el. Eu îi țin pumnii”, au fost cuvintele lui Giovanni Becali.

Giovanni Becali, anunț tare despre transferul lui Darius Olaru

Patronul despre care Mitică Dragomir a zis că „va fi miliardar”, suporter de...
Fanatik
Patronul despre care Mitică Dragomir a zis că „va fi miliardar”, suporter de lux pentru FCSB la meciul de la Basel! Cum a trăit în tribune golul lui Darius Olaru. Video
Rică Răducanu, dezvăluiri neașteptate despre regretatul Emeric Ienei: ”Era prea domn, stilat, îmbrăcat...
Fanatik
Rică Răducanu, dezvăluiri neașteptate despre regretatul Emeric Ienei: ”Era prea domn, stilat, îmbrăcat frumos, ne lua fața”
Strategia jucătorului Under 21, cheia secretului în SuperLiga!? Dezvăluirile lui Marius Șumudică: “Uitați-vă...
Fanatik
Strategia jucătorului Under 21, cheia secretului în SuperLiga!? Dezvăluirile lui Marius Șumudică: “Uitați-vă la Botoșani!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în presă la nivel de practică în anul 2020. A scris articole de presă pentru Hotnews.ro, secțiunea sport și Digisport.ro. În 2022, a debutat în presă, atunci când s-a angajat la Eurosport.ro.
Parteneri
Fără dubii! Radu Banciu a spus ce rezultat va înregistra Anca Alexandrescu la...
iamsport.ro
Fără dubii! Radu Banciu a spus ce rezultat va înregistra Anca Alexandrescu la alegeri: 'Asta i-am transmis'
Aflată în plin divorț, soția fotbalistului a „incendiat” internetul cu o poză nud...
gsp.ro
Aflată în plin divorț, soția fotbalistului a „incendiat” internetul cu o poză nud și riscă sancțiuni
Scandal fără precedent la Miss Univers. Mai multe participante au părăsit sala, după...
Antena3 CNN
Scandal fără precedent la Miss Univers. Mai multe participante au părăsit sala, după momentul jenant la care a fost supusă Miss Mexic
Mirel Rădoi n-a stat deloc pe gânduri: mesaj tranșant pentru Ștefan Baiaram
Digisport.ro
Mirel Rădoi n-a stat deloc pe gânduri: mesaj tranșant pentru Ștefan Baiaram
O reclamă la „Dacia Duster” la Dinamo – FC Liverpool, din 1984! E...
gsp.ro
O reclamă la „Dacia Duster” la Dinamo – FC Liverpool, din 1984! E pe bune! Cum a fost posibil
Live blog – Reduceri de Black Friday 2025
Libertatea.ro
Live blog – Reduceri de Black Friday 2025
Clever Media
VIDEO Cum miroase liniștea. Ingrediente din parfumuri care ne relaxează
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!