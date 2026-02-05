Darius Olaru, criză de nervi în FCSB – FC Botoşani! A cerut penalty, dar decizia lui Iulian Călin l-a scos din sărite. Video

ADVERTISEMENT

în care îşi joacă prezenţa în play-off. Campionii au nevoie de cele trei puncte care să îi menţină în lupta pentru top 6.

Darius Olaru a cerut penalty după duelul cu Bordeianu!

În minutul 25 a avut loc o fază controversată. Darius Olaru a fost ţinut în careu de Bordeianu şi a căzut. Faza s-a petrecut fix sub ochii arbitrului Iulian Călin, care a făcut semn că meciul poate continua.

Căpitanul FCSB-ului a făcut o criză de nervi după ce a văzut gestul arbitrului şi a protestat vehement. Ulterior, la întreruperea jocului Iulian Călin a verificat faza cu colegii de la VAR, dar nu a mers să revadă faza.

Iulian Călin şi-a pierdut ecusonul pe teren!

De altfel, centralul şi-a pierdut ecusonul, la propriu, în timpul meciului cu FC Botoşani. Pe imaginile surprinse de reporterii FANATIK se vede cum Iulian Călin apare fără ecuson.

Delegarea lui Iulian Călin la meciul FCSB – FC Botoşani a stârnit controverse. , la fel ca şi Valeriu Iftime, patronul oaspeţilor, care a devenit preşedintele Consiliului Județean Botoșani, plecând din PNL.