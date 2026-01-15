Sport

Darius Olaru deja îi duce dorul lui Adrian Șut! Amintirile căpitanului de la FCSB cu fostul său coleg de cameră: „Ne contram mereu la derby-uri”

Darius Olaru trebuie să-și găsească un nou coleg de cameră după ce Adrian Șut a plecat la Al-Ain. Căpitanul lui FCSB și-a adus aminte de câteva momente alături de prietenul său
Ciprian Păvăleanu
15.01.2026 | 14:02
Darius Olaru deja ii duce dorul lui Adrian Sut Amintirile capitanului de la FCSB cu fostul sau coleg de camera Ne contram mereu la derbyuri
SPECIAL FANATIK
Darius Olaru a povestit cum a fost să-l aibă coleg de cameră pe Adrian Șut la FCSB. Foto: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Darius Olaru și Adrian Șut au fost colegi de cameră la FCSB, însă transferul închizătorului la Al-Ain, în Emiratele Arabe Unite, i-a despărțit pe cei doi. Căpitanul lui FCSB a răspuns la câteva întrebări despre perioada petrecută împreună.

Cum s-au înțeles Darius Olaru și Adrian Șut ca și colegi de cameră? Căpitanul lui FCSB a răspuns tuturor întrebărilor

Darius Olaru este căpitanul lui FCSB, însă în perioada în care a fost accidentat acest statut a fost preluat chiar de colegul său de cameră, Adrian Șut. Chiar dacă închizătorul venit de la Academica Clinceni în 2019 a avut prestații mai puțin reușit în acest sezon, el a reușit să prindă un contract pe bani mulți în Golf, la Al-Ain.

ADVERTISEMENT

Darius Olaru speră să-i calce pe urme, însă până atunci luptă pentru a-și atinge obiectivele cu FCSB. Mijlocașul roș-albaștrilor a răspuns la o serie de întrebări despre cum a fost să-l aibă coleg de cameră pe Adi Șut. El a dezvăluit că era mult mai conștincios când era vorba de ora de somn și că se contrau de fiecare dată atunci când se apropia El Clasico:

„(n.r. – Cine adormea primul?) Eu. Tot eu mă și trezeam primul. (n.r. – Sforăia vreunul?) Nu. (n.r. – Cine era mai uituc și împrumuta lucruri de la celălalt?) Eu. (n.r. – Cine punea muzica mai tare) Tot eu. (n.r. – Cine vorbea mai mult la telefon) Nu prea vorbeam niciunul la telefon. (n.r. – Vă contrați, ca fani, la derby-uri internaționale?) Da, el era cu Barcelona, iar eu eram cu Real. În Italia țineam amândoi cu Inter, iar în Anglia susțineam cam aceleași echipe. Doar când venea El Clasico ne contram”, a dezvăluit Darius Olaru despre relația cu Adi Șut.

ADVERTISEMENT
Șocul trăit de o profesoară din Spania într-un liceu din România: o elevă...
Digi24.ro
Șocul trăit de o profesoară din Spania într-un liceu din România: o elevă i-a cerut să iasă din clasă ca să își ia comanda de la curier

Darius Olaru despre cum a fost să-l aibă coleg de cameră pe Adrian Șut

Adrian Șut i-a mulțumit lui Gigi Becali pentru că l-a ajutat să devină milionar

Adrian Șut a avut un contract bun la FCSB, însă nu îndeajuns încât să asigure viitorul familiei sale. Cu toate acestea, campioana României a fost, ca pentru mulți alții, o rampă de lansare, iar mijlocașul va câștiga 3 milioane de euro în trei ani în campionatul Emiratelor Arabe Unite.

ADVERTISEMENT
Acuzații grave: ”Ne-au umilit! Ne-au lovit foarte tare”. Gino Iorgulescu, ”pus la zid”:...
Digisport.ro
Acuzații grave: ”Ne-au umilit! Ne-au lovit foarte tare”. Gino Iorgulescu, ”pus la zid”: ”Mi-a zis în față”

După ce a semnat cu Al-Ain, Adrian Șut a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe cel care l-a luat de la Clinceni, când nimeni nu-i dădea nicio șansă să facă performanță: Gigi Becali. „Șut mi-a zis: «Nea Gigi, mulțumesc din toată inima că ai avut încredere în mine, m-ai luat de acolo de unde nu mă vedea nimeni. Ai avut încredere în mine, iar acum îmi fac viața și viitorul familiei mele». Este mare lucru să-ți zică cineva așa, nu? Ia cam trei milioane în trei ani. I-am zis că și-a făcut viitorul familiei. Eu am făcut mulți milionari: și antrenori, și jucători”, a dezvăluit Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

2,15 este cota Betano pentru „2 solist” la FC Argeș - FCSB
La ce trebuie să lucreze Adrian Mazilu pentru a deveni star la Dinamo:...
Fanatik
La ce trebuie să lucreze Adrian Mazilu pentru a deveni star la Dinamo: „E peste normele noastre”
Problema cu care se confruntă Daniel Pancu la CFR Cluj: „Mai sunt câteva...
Fanatik
Problema cu care se confruntă Daniel Pancu la CFR Cluj: „Mai sunt câteva zile până la primul meci oficial și habar nu am!”
E vestea începutului de an! Peste 1 milion de români sunt vizați direct:...
Fanatik
E vestea începutului de an! Peste 1 milion de români sunt vizați direct: „Va asigura 1 la sută din PIB-ul României”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Marian Ceaușescu și Mitică Dragomir au ajuns din nou față în față! 'Borfașii...
iamsport.ro
Marian Ceaușescu și Mitică Dragomir au ajuns din nou față în față! 'Borfașii intră pe aici! Când dați banii înapoi?'. Cum a reacționat fostul președinte LPF
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!