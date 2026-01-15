Darius Olaru deja îi duce dorul lui Adrian Șut! Amintirile căpitanului de la FCSB cu fostul său coleg de cameră: „Ne contram mereu la derby-uri”

ADVERTISEMENT

Darius Olaru și Adrian Șut au fost colegi de cameră la FCSB, însă transferul închizătorului la Al-Ain, în Emiratele Arabe Unite, i-a despărțit pe cei doi. Căpitanul lui FCSB a răspuns la câteva întrebări despre perioada petrecută împreună.

Darius Olaru este căpitanul lui FCSB, însă în perioada în care a fost accidentat acest statut a fost preluat chiar de colegul său de cameră, Adrian Șut. Chiar dacă închizătorul venit de la Academica Clinceni în 2019 a avut prestații mai puțin reușit în acest sezon, el a reușit să prindă un contract pe bani mulți în Golf, la Al-Ain.

Darius Olaru speră să-i calce pe urme, însă până atunci Mijlocașul roș-albaștrilor a răspuns la o serie de întrebări despre cum a fost să-l aibă coleg de cameră pe Adi Șut. El a dezvăluit că era mult mai conștincios când era vorba de ora de somn și că se contrau de fiecare dată atunci când se apropia El Clasico:

„(n.r. – Cine adormea primul?) Eu. Tot eu mă și trezeam primul. (n.r. – Sforăia vreunul?) Nu. (n.r. – Cine era mai uituc și împrumuta lucruri de la celălalt?) Eu. (n.r. – Cine punea muzica mai tare) Tot eu. (n.r. – Cine vorbea mai mult la telefon) Nu prea vorbeam niciunul la telefon. (n.r. – Vă contrați, ca fani, la derby-uri internaționale?) Da, el era cu Barcelona, iar eu eram cu Real. În Italia țineam amândoi cu Inter, iar în Anglia susțineam cam aceleași echipe. Doar când venea El Clasico ne contram”, a dezvăluit Darius Olaru despre relația cu Adi Șut.

Adrian Șut i-a mulțumit lui Gigi Becali pentru că l-a ajutat să devină milionar

Adrian Șut a avut un contract bun la FCSB, însă nu îndeajuns încât să asigure viitorul familiei sale. Cu toate acestea, campioana României a fost, ca pentru mulți alții, o rampă de lansare, iar mijlocașul va câștiga 3 milioane de euro în trei ani în campionatul Emiratelor Arabe Unite.

După ce a semnat cu Al-Ain, Adrian Șut a pus mâna pe telefon și „Șut mi-a zis: «Nea Gigi, mulțumesc din toată inima că ai avut încredere în mine, m-ai luat de acolo de unde nu mă vedea nimeni. Ai avut încredere în mine, iar acum îmi fac viața și viitorul familiei mele». Este mare lucru să-ți zică cineva așa, nu? Ia cam trei milioane în trei ani. I-am zis că și-a făcut viitorul familiei. Eu am făcut mulți milionari: și antrenori, și jucători”, a dezvăluit Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.