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Darius Olaru a revenit în primul „11” al celor de la Royale Union SG, la o lună după accidentarea care a provocat momente de panică. Internaționalul român a început din postura de titular partida cu Kortrijk, câștigată de echipa sa cu 1-0, și a rămas pe teren până în minutul 66. A fost un pas important pentru fostul căpitan de la , care a revenit treptat în circuitul formației belgiene.

Darius Olaru, titular în Kortrijk – Union SG 0-1! Ce notă a primit

Mijlocașul român a fost inclus de David Hubert în formula de start pentru deplasarea de la Kortrijk, disputată în etapa a 12-a din campionatul Belgiei. Olaru a evoluat în spatele oamenilor din atac, iar în minutul 66 a fost înlocuit de Besfort Zeneli. Partida a fost una echilibrată, iar Union SG a găsit drumul spre gol abia în minutul 84. Louis Patris a marcat după o pasă oferită de Ross Sykes și a adus victoria formației din Bruxelles, scor 1-0.

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Sofascore i-a acordat lui Darius Olaru nota 6,6, în condițiile în care media echipei Royale Union SG a fost de 8,15. Românul a avut o precizie bună a paselor: a trimis 22 de pase corecte din 25 încercate, ceea ce înseamnă un procentaj de 88%. În cele 66 de minute petrecute pe teren, Olaru a câștigat 4 dintre cele 11 dueluri în care a fost implicat. Dintre acestea, a avut succes în 4 din 7 dueluri la sol, în timp ce nu a câștigat niciunul dintre cele patru dueluri aeriene. A înregistrat și două tackling-uri, potrivit statisticilor Sofascore.

Darius Olaru a trecut prin momente de panică după comoția cerebrală! Cum s-a produs accidentarea

Problemele au apărut pe 22 octombrie, în partida de Europa League dintre Royale Union SG și Hapoel Beer Sheva, câștigată de belgieni cu 4-0. în urma unui duel cu Niv Yehoshua și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Mijlocașul nu a mai putut continua și a fost schimbat în minutul 30.

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Ulterior, antrenorul David Hubert a explicat că fotbalistul ar putea avea o comoție cerebrală ușoară. Diagnosticul a fost confirmat în informațiile apărute ulterior, iar Olaru a ratat următoarele două partidă de campionat, cu Cercle Brugge și Beveren. A revenit apoi treptat, iar acum a bifat prima titularizare după acel episod nefericit.