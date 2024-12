Darius Olaru, discurs alarmant după Farul – FCSB 1-1: „S-au adunat mai multe!”

Darius Olaru, , a reacționat la finalul meciului.

Ce a spus Darius Olaru după Farul – FCSB 1-1

Darius Olaru a făcut un nou meci mare pentru FCSB. Căpitanul echipei a fost prezent pe tot terenul în prima repriză și a marcat după o fază construită perfect de bucureșteni, plecată tot din gheata lui.

ADVERTISEMENT

Mijlocașul nu a bifat toate cele 90 de minute, lăsându-i locul în teren lui Luis Phelipe în minutul 73. La finalul partidei, Olaru a dezvăluit că numărul mare de meciuri jucate până acum se simte din plin.

„M-am simțit obosit și am cerut schimbare!”

„A fost un meci echilibrat, cu ocazii de ambele părți. Am pierdut două puncte. Am avut situațiile mai mari de gol, puteam închide meciul din prima repriză. Cum am spus, trebuia să marcăm mai mult și să obținem cele 3 puncte.

ADVERTISEMENT

M-am simțit obosit și am cerut schimbare. S-au adunat mai multe meciuri în ultima vreme și am simțit asta. Simțeam de pe margine că altcineva poate face mai mult decât mine.

„Vrem să obținem maximum de puncte din ultimele două partide ale anului!”

(n.r. Ai avut vreun conflict cu vreun suporter, de asta ai primit galbenul?) Nu am primit cartonașul galben, dacă îl primeam nu mai mergeam la Iași pentru ultima partidă a anului.

ADVERTISEMENT

Vrem să ne continuăm parcursul și în Cupă și vrem să obținem maximum de puncte din ultimele două partide ale anului.”, a spus Darius Olaru, conform

Darius Olaru, premiat la SUPER GALA FANATIK 2024 cu titlul de „Jucătorul anului în Superligă”

Darius Olaru este „creierul” echipei celor de la FCSB, jucător indispensabil pentru primul „11” al cuplului Charalambous – Pintilii. Mijlocașul central a contribuit din plin la câștigarea campionatului, a Supercupei României, dar mai ales la accederea în noul format din Europa League.

ADVERTISEMENT

Întreaga sa muncă depusă la echipa bucureșteană i-a adus lui Darius Olaru titlul de „Jucătorul anului în Superligă”. „Vreau să ne îndeplinim obiectivele și în acest an și cred eu că avem puterea să o facem”, a mărturisit mijlocașul la SUPER GALA FANATIK 2024.

26 de ani este vârsta lui Darius Olaru

7 milioane valorează în acest moment mijlocașul central

27 de meciuri în toate competițiile a bifat până acum în acest sezon, a marcat 12 goluri și a oferit 7 pase decisive