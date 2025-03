Darius Olaru, discurs categoric înainte de a reveni pe teren: „La mine nu există chestia asta!”

Cu ocazia intervenției chirurgicale la umăr și a perioadei lungi de inactivitate, mijlocașul roș-albaștrilor și-a mai rezolvat o problemă medicală mai veche, care îl deranja de mai mulți ani.

Darius Olaru, „ca nou” pentru sezonul viitor

Chiar dacă FCSB ar avea nevoie de Darius Olaru în acest play-off, accidentarea sa nu-i poate permite să riște. Mijlocașul roș-albaștrilor a suferit o intervenție chirurgicală la umăr și nu este încă gata să intre în dueluri fizice, mai ales că „Mexic” este genul de fotbalist care caută aceste contacte.

Astfel, , cu speranța că fotbaliștii apți ai FCSB-ului pot obține titlul de campioană a României pentru o nouă participare în preliminariile Ligii Campionilor.

Deoarece a absentat o perioadă atât de lungă, Darius Olaru a decis să-și rezolve și alte probleme medicale în acest timp în care oricum nu poate intra pe terenul de fotbal. Mijlocașul roș-albaștrilor s-a operat și de deviație de sept, afecțiune ce-l deranja de aproximativ 3 ani.

Darius Olaru: „Multă lume mi-a zis «Ce faci, bă, te accidentezi într-un meci amical?»”

Darius Olaru este cunoscut pentru dăruința sa la orice fel de joc, dar și pentru faptul că nu îi place deloc să piardă, fapt pentru care fotbalistul lui FCSB nu se menajează deloc, fie că este vorba de un antrenament ușor sau de un meci amical:

“Eram într-o perioadă bună, dar lucrurile astea nu le putem controla şi aşa a fost să fie. Deşi multă lume mi-a zis «Ce faci, bă, te accidentezi într-un meci amical?», la mine nu există chestia asta. Adică chiar dacă m-aş accidenta la un antrenament, din punctul acesta de vedere, încerc să dau 100% la antrenament, la meci amical, orice ar fi.

Am avut și deviație de sept la nas şi de vreo 2-3 ani trebuia să fac această operaţie. Am zis că, dacă tot am acum timp, de ce nu să rezolv şi asta şi să fiu ca nou. Mai dificilă mi s-a părut cea la umăr, deşi prima săptămână după cea de la nas a fost mai dificilă pentru că tot trebuia să curăț nasul”, a spus Darius Olaru pentru