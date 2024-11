Darius Olaru, discurs de căpitan adevărat după FCSB – Unirea Slobozia 3-0: „Am timp să mă odihnesc mai încolo, vreau să joc și să îmi ajut echipa!” + Ce a spus despre transferul în străinătate

Darius Olaru a reacționat la finalul timpului regulamentar și a avut un discurs demn de admirat.

Cum a comentat Darius Olaru victoria obținută acasă cu Unirea Slobozia

FCSB nu își permitea un nou pas greșit, . Campioana României a prestat un joc solid pe teren propriu și și-a securizat toate cele 3 puncte de care avea nevoie.

La finalul meciului, Darius Olaru a vorbit despre reușita sa din campionat după mult timp, precizând că nu vrea să se odihnească, ci să joace cât mai mult. Căpitanul bucureștenilor a avut ulterior câteva cuvinte și despre posibila sa plecare.

„Am timp să mă odihnesc mai încolo, deocamdată vreau să joc și să îmi ajut echipa să câștige!”

„Nu știu cum a atins bara transversală, după a picat brusc. Îmi era dor să marchez și în campionat, nu o mai făcusem de câteva etape. Important este că am câștigat, veneam după o deplasare dificilă.

Eu am văzut din prima că a fost gol, dar am mers să întreb. Am timp să mă odihnesc mai încolo, deocamdată vreau să joc și să îmi ajut echipa să câștige.

„O să urcăm acolo unde ne este locul!”

Am intrat cu gândul victoriei, noi și la Botoșani am mers să câștigăm. Mereu vrem să ne impunem jocul, să marcăm. Știam că unele dintre contracandidate s-au încurcat în această etapă.

Pas cu pas trebuie să ne revenim, începutul nu a fost bun. O să urcăm acolo unde ne este locul și o să muncim pentru asta”, a spus Darius Olaru după FCSB – Unirea Slobozia 3-0.

„Mă aștept să plec!”

Darius Olaru este în acest moment cel mai valoros jucător din echipa celor de la FCSB, iar prestațiile sale au stârnit interesul formațiilor din Europa. Chestionat despre perioada de transferuri din iarnă, fotbalistul a spus că se așteaptă să plece, dar se concentrează la meciurile pe care FCSB le mai are în acest an.

„În Europa este un meci mult mai dificil. Trebuie să ne ridicăm cu toții nivelul, să muncim și mai mult ca să putem face față. Mă aștept să plec, dar nu vreau să mă gândesc la asta. Sunt focusat să dau tot ce am mai bun pentru echipă”, a mai spus căpitanul FCSB-ului.

FCSB se pregătește acum de meciul de joi seară de pe teren propriu din Europa League. Echipa lui Elias Charalambous va înfrunta Olympiacos în cadrul etapei cu numărul 5, de la ora 22:00.