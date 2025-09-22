Darius Olaru, discuţie cu Gigi Mustaţă: „Bă, tu eşti căpitanul echipei! Trebuie să faceţi ceva în vestiarul ăsta”

Gigi Mustață, liderul Peluzei Nord, a dezvăluit ce discuție a purtat cu mijlocașul în vârstă de 27 de ani.

Ce discuție au avut Darius Olaru și Gigi Mustață: „Dacă nu se iau măsuri la nivel de conducere, o să luăm noi”

Gigi Mustață a vorbit despre situația critică în care a ajuns FCSB. Campioana en-titre e pe locul 13, cu 7 puncte, la 10 lungimi de play-off. a purtat o discuție cu boss-ul Peluzei Nord.

„Aici suntem toți puțin nedumeriți de ce se întâmplă. Eu nu m-am gândit vreodată că voi vorbi că sunt în vestiar. Dar din ce văd, sunt și probleme în vestiar. Noi am văzut de vreo două etape. Am văzut cum se bucură la hora aia. Eu la antrenament îi vedeam că sunt ok. Poate așa mi s-a părut mie. Vorbesc, glumesc, dar în vestiarul echipei nu pot să intru. Nu știu ce e acolo. Eu nu pot face anchete pe la jucători.

Eu am vorbit cu o parte din ei. Chiar și cu Darius Olaru am vorbit și i-am spus. ‘Dariuse, faceți ceva și scoateți echipa din impasul ăsta! Ceva ce trebuie să faceți voi jucătorii. Că se văd niște lucruri din exterior și nu vreau să mă gândesc ce’. Dar acum la meciul ăsta, am văzut atitudinea unor jucători, când se bucurau, nu prea am văzut ce trebuie. Iar dacă nu se iau măsuri de la nivel de conducere și între ei să se discute și să iasă din impasul ăsta, o să încercăm să o scoatem noi”, a declarat Gigi Mustață, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

„Am zis că defilăm… Și ce defilăm? Nimic!”

Pentru FCSB urmează meciul de debut pe tabloul principal din UEFA Europa League. Duelul campioanei României din Olanda, cu Go Ahead Eagles, e programat joi, 25 septembrie, de la ora 19:45.

„Eu zic că la momentul ăsta trebuie să fie o comunicare corectă între conducere și jucători. Să spună toți ce nemulțumiri au. E posibil să se întâmple ceva între ei sau la nivel de conducere și ei să nu zică nimic, dar să nici nu facă performanță. E aceeași echipă de anul trecut. Aduși jucători, nu vânduți. Ne-am bucuram că n-a vândut nimic și că a adus jucători și că defilăm. Și ce defilăm? Nimic. Iar ceva se întâmplă și lucrurile astea ar trebui lămurite și nu în mass media, la nivel de conducere și jucători. Nu e normal ce se întâmplă.

I-am explicat. I-am spus ‘Băi, ce se întâmplă?’ Era și el supărat. I-am zis, ‘Tu ești căpitanul echipei. Tu cu Tase trebuie să faceți ceva. Chiricheș, cu Pinti. Trebuie să faceți ceva, voi cei care aveți un cuvânt de spus în vestiar’. Am văzut ce au făcut la Botoșani. Ceva se întâmplă. Dar o să vedem după meciul ăsta și transmitem ce avem de făcut”, a adăugat liderul Peluzei Nord.

14 meciuri, 4 goluri și 1 assist a reușit Darius Olaru în acest sezon la FCSB