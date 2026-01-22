Sport

Darius Olaru, discurs extrem de dur după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1. Pe ce a dat vina: „Dacă la nivelul ăsta facem astfel de greșeli”

Pe ce a dat vina Darius Olaru după Dinamo Zagreb - FCSB 4-1: „Nu am venit cu moral bun". Toate declarațiile căpitanului campioanei României
Gabriel-Alexandru Ioniță
23.01.2026 | 00:19
Darius Olaru discurs extrem de dur dupa Dinamo Zagreb FCSB 41 Pe ce a dat vina Daca la nivelul asta facem astfel de greseli
Reacția lui Darius Olaru la finalul meciului Dinamo Zagreb - FCSB 4-1 din Europa League. Foto: Sport Pictures
Darius Olaru a fost, așa cum era de așteptat de altfel în contextul dat, foarte dezamăgit la finalul meciului Dinamo Zagreb – FCSB 4-1 din etapa a șaptea a fazei principale din Europa League.

Concluziile amare ale lui Darius Olaru după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1

Căpitanul campioanei României a invocat în primul rând greșelile mari comise de el și coechipierii lui în această partidă, de care croații au profitat din plin pe „Maksimir”. De asemenea, mijlocașul a apreciat și că eșecul de la Mioveni din campionat cu FC Argeș a contat destul de mult inclusiv în deznodământul jocului din Croația, la nivel de moral.

„Din păcate, nu am reușit să ne facem jocul. Am pregătit ceva… Au dat goluri din centrări. Dacă la nivelul ăsta facem astfel de greșeli… Adversarii au calitate. Au dat cam tot ce au avut. Am avut și noi câteva ocazii, din păcate nu am reușit prea mult.

Cred că am făcut un cantonament bun, dar cu rezultatul de la Mioveni nu am venit cu moral bun la acest meci, s-a văzut din primele minute. Am făcut greșeli simple și ne-au pedepsit.

Când ești pe val îți dorești să rămâi acolo, aveam moral bun, asta a fost, a venit vacanța, ne-am oprit puțin, am început prost, două meciuri, două înfrângeri, sperăm să ne revenim în campionat.

Stăm și la mâna rezultatelor, e foarte dificil, nici golaverajul nu ne ajută. (n.r. Legat de meciul cu CFR Cluj din campionat) Ne jucăm play-off-ul și noi, și ei (n.r. cei de la CFR Cluj)”, a declarat Darius Olaru pentru Digi Sport la finalul meciului Dinamo Zagreb – FCSB 4-1. 

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
