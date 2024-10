Fostul fundaș al „roș-albaștrilor” este de părere că Darius Olaru gesticulează și protestează mult prea mult la adresa arbitrilor, motiv pentru care ia multe cartonașe galbene inutil.

Darius Olaru, făcut praf de un fost fotbalist al Stelei: „Sunt multe probleme de indisciplină!”

, fost fundaș al Stelei, după cartonașul roșu primit în timpul confruntării dintre campioana României și PAOK, din runda doi a grupelor Europa League.

„Cred că a fost bine că am luat roșu, pentru că simțeam că ne vom organiza mai bine. Am arătat un spirit fantastic. Dacă rămâneam în 10 oameni am fi încercat să jucăm și s-ar fi creat multe șpații.

Olaru nu are nicio scuză. Căpitanul de echipă, atâtea nemulțumiri și dă din mâini… MM, sau antrenorii ar trebui să ia măsuri. Sunt foarte multe probleme de indisciplină, și Bîrligea a luat galben. A fost un arbitraj excepțional”, a spus Marius Baciu, la TV .

Gigi Becali, avertisment pentru Darius Olaru

Gigi Becali a , recunoscând că s-a supărat pe căpitanul echipei. Totuși, același Darius Olaru a fost cel care a pasat decisiv pentru reușita lui Daniel Bîrligea din finalul primei părți.

„Lui Olaru i-am zis în avion exact ce a făcut azi. Când te învârți cu mingea, pasează! De ce te încăpățânezi? Exact cum a făcut azi când trebuia să dea pasă. Lui Târnovanu i-am zis să dea cu pumnul în minge 30 de metri.

M-am supărat pe Olaru pentru roșu, dar ce a făcut el la finalul primei reprize când am marcat e fantastic. Datorită lui am câștigat. Am jucat 40 de minute cu un om în minus.

Au avut niște ocazii, dar nu extraordinare. Am avut și un arbitraj ostil. Trebuia să primească roșu la Șut. Olaru a pus mâna pe minge, dar a fost fault.

Foarte bine că a luat roșu Olaru, poate cu el în teren ne egalau. Dumnezeu a vrut să arate că și în 10 ne dă victoria.”, a mai spus Gigi Becali, la TV .