Sport

Darius Olaru, fără milă după ce a învins-o pe FCSB cu 4-0: „Pe teren nu mai suntem prieteni!”

Darius Olaru a avut un mesaj tranșant după ce a învins-o pe FCSB cu scorul de 4-0. Cum a decurs, de fapt, adaptarea românului la vicecampioana Belgiei, Union Saint Gilloise.
Iulian Stoica
05.07.2026 | 22:39
Darius Olaru fara mila dupa ce a invinso pe FCSB cu 40 Pe teren nu mai suntem prieteni
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Darius Olaru, tranșant după ce a învins-o pe FCSB cu 4-0. Ce a spus mijlocașul despre transferul la Union Saint-Gilloise. Foto: Colaj Fanatik
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FCSB a avut parte de un meci de coșmar în stagiul de pregătire din Olanda. Roș-albaștrii au cedat în primul amical, fiind învinși cu 0-4 de Union Saint-Gilloise. Darius Olaru s-a aflat pe teren încă din primul minut, reprezentând, după șase ani și jumătate, o altă formație într-un duel direct cu roș-albaștrii.

Darius Olaru, tranșant după ce a învins-o pe FCSB cu 4-0

Darius Olaru (28 de ani) a avut o prestație excelentă, fiind chiar aproape să contribuie decisiv la un gol contra fostei sale echipe. La scurt timp după fluierul final, mijlocașul s-a arătat încântat de revederea cu foștii săi colegi, însă a ținut să precizeze că relația de prietenie a trecut pe plan secund în momentul în care a pășit pe teren.

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„A fost o întâlnire specială, m-am întâlnit cu foștii colegi, cei cu care am stat atât de mult timp. A fost o revedere frumoasă. Pe teren nu mai suntem prieteni. Încercăm fiecare să dăm totul pentru echipa la care suntem și mă bucur că astăzi am făcut o echipă bună și am reușit să câștigăm”, a declarat Darius Olaru, potrivit Sport.ro.

Cum s-a adaptat Darius Olaru în Belgia

În continuare, mijlocașul a transmis că a fost foarte bine primit de către noii săi colegi. Union Saint-Gilloise este vicecampioana Belgiei și va evolua în turul 3 preliminar UEFA Champions League, iar Darius Olaru a recunoscut că ar fi un vis să se califice în faza principală a celei mai importante competiții continentale.

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„Pentru mine este prima experiență în afara țării. Colegii m-au primit foarte bine, m-au integrat foarte bine în grupul lor. Mă bucur să fac parte în această echipă. La primul amical am jucat cu o echipă mai slab cotată decât noi. Încercăm să ne ridicăm nivelul de la meci la meci pentru că vom avea un meci foarte greu.

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Vom juca în turul 3 preliminar din Champions League, vom avea și Supercupa, deci trebuie să fim pregătiți. Ritmul este cu siguranță mai ridicat aici, simt asta, dar încet, încet mă acomodez și mă ridic la ritmul și intensitatea de aici”, a mai spus mijlocașul.

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  • 4,5 milioane de euro este cota lui Darius Olaru
  • 256 de meciuri, 63 de goluri și 45 de pase decisive a adunat mijlocașul la FCSB
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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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