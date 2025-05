Darius Olaru, gest de mare campion după U Cluj – FCSB 0-2. Moment deosebit alături de un tânăr suporter

U Cluj – FCSB 0-2 a fost meciul de duminică seară din cadrul etapei a 8-a din play-off-ul Superligii. Darius Olaru, a oferit un moment deosebit după fluierul final al partidei.

Moment deosebit oferit de Darius Olaru după U Cluj – FCSB 0-2

Deși nu a mai jucat din amicalul în care s-a accidentat la începutul acestui an, Darius Olaru a fost constant alături de echipa sa.

După victoria obținută pe „Cluj Arena”, fotbalistul bucureștenilor a fost surprins oferind autografe. Olaru a semnat chiar ghetele unui puști, vizibil entuziasmat de întâlnirea cu cel care îi este posibil idol.

Ce spunea Mihai Stoica ultima dată despre situația lui Darius Olaru

Deși FCSB este deja campioană și își permite luxul de a juca fără presiune, oficialii echipei nu se gândesc încă să îl arunce pe Darius Olaru în luptă în ultimele meciuri rămase. Mihai Stoica a oferit detalii despre starea mijlocașului înaintea victoriei din etapa trecută în derby-ul cu Dinamo.

„Olaru are 3 luni de la operație, riscul unei recidive, până în 4 luni și jumătate, sunt foarte mari. Ce om poate să permită ca Olaru să riște mai ales în situația asta? Ce am avea de câștigat? L-am pierde pe cel mai bun jucător pentru încă 1 an de zile. El se antrenează, dar imaginați-vă că la un meci cu mare miză ar intra și îl va vâna toată lumea.

Nu este un tip care să-și respecte foarte mult integritatea corporală, drept dovadă s-a accidentat la un meci amical, se putea accidenta și la antrenament.

Se bagă la joc la antrenamente, dar de regulă e folosit joker, când echipele sunt fără soț. Un jucător care joacă pentru ambele echipe, pasează celor care îi pasează lui”, spunea Mihai Stoica despre Olaru înainte de FCSB – Dinamo din etapa 7 din play-off la

