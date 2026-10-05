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Darius Olaru, gest surprinzător înainte de România – Suedia. Cele mai tari imagini de la Arena Națională. Foto

Darius Olaru a fost atracția principală înainte de România - Suedia. Surpriza pentru fostul căpitan de la FCSB înainte de meciul de pe Arena Națională
Marian Popovici, Mihnea Ștefan
05.10.2026 | 21:22
Darius Olaru gest surprinzator inainte de Romania Suedia Cele mai tari imagini de la Arena Nationala Foto
SPECIAL FANATIK
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Darius Olaru, înainte de România - Suedia Foto: Renato Anghelescu/ Fanatik
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„Tricolorii” au fost bine primiți pe suporteri pe Arena Națională înaintea meciului cu Suedia. Darius Olaru a avut parte de o surpriză din partea unui fan de la FCSB chiar înaintea jocului.

Darius Olaru și-a revăzut fostul tricou de la FCSB

România primește vizita Suediei în al patrulea meci din Liga Națiunilor. În primele trei meciuri, „tricolorii” au înregistrat înfrângeri pe linie: 1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și un usturător 0-6 cu Polonia. Fapt ce i-a dus pe ultimul loc în grupă, cu 0 puncte.

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Însă, asta nu i-a împiedicat pe suporteri să își arate susținerea față de jucătorii naționalei. Încă de la coborârea din autocar, elevii lui Gică Hagi, alături de selecționer, au fost aclamați de fanii prezenți pe Arena Națională. Înaintea partidei, la inspectarea terenului, Ianis Hagi, Răzvan Marin și Darius Olaru au dat autografe. Cel mai solicitat a fost ultimul, care a semnat un tricou de la FCSB cu numărul său, 27.

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Darius Olaru, autograf pe tricoul lui FCSB înainte de România – Suedia
Foto: Renato Anghelescu/ Fanatik

Și ceilalți fotbaliști ai naționalei s-au bucurat de atenția publicului. Andrei Borza, Alexandru Cicâldău, Ianis Hagi, Valentin Mihăilă sau Răzvan Marin au făcut poze cu suporterii înainte de joc.

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Gică Hagi a modificat echipa de start a României cu două ore înainte de meci

Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, Gică Hagi avea să modifice cinci schimbări în echipa de start față de jocul trecut. Numai că, înainte cu două ore de meci, la ședința tehnică, „Regele” avea să se răzgândească și să apeleze și la a șasea modificare.

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Mai exact, potrivit informațiile obținute de FANATIK, în dimineața zilei de luni, întreg staff-ul naționalei știa că în poartă va fi Valentin Cojocaru, care urma să bifeze prima prezență pentru România. Doar că, la ședința tehnică, cu două ore înainte de partida de pe Arena Națională, Gică Hagi a decis să-l titularizeze pe Otto Hindrich, portarul folosit și cu Polonia, în eșecul drastic cu 0-6.

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Drept urmare, selecționerul a ales să mizeze pe un sistem 4-3-1-2, din care fac parte: Hindrich – Rațiu, Coubiș, M. Ilie, Bancu – R. Marin, Vl. Dragomir – Man, Stanciu, Olaru – Fl. Tănase. Rezerve vor fi: I. Radu, Cojocaru, Eissat, T. Băluță, Cicâldău, Mihăilă, I. Hagi, Opruț, Screciu, Cîrjan, Moruțan, Strata.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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