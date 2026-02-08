Darius Olaru, gol de play-station în Oțelul Galați – FCSB. Pasă genială dată de Florin Tănase. Video

ADVERTISEMENT

Oțelul Galați – FCSB are loc în etapa a 26-a din SuperLiga. Deși echipa gazdă a condus, campioana en-titre a reușit să întoarcă scorul. După o „dublă” a lui Daniel Bîrligea, Darius Olaru a punctat la finalul unei faze superbe.

Darius Olaru, gol de play-station în Oțelul Galați – FCSB

Eliminată din Europa League, FCSB trage din răsputeri să prindă un loc de play-off. Aflată la două victorii consecutive, campioana en-titre a întâlnit-o pe Oțelul în etapa a 26-a din SuperLiga.

Startul a aparținut gălățenilor, Oțelul punctând prin Zhelev în minutul 25 al întâlnirii. Replica roș-albaștrilor nu a întârziat să apară, astfel că .

FCSB nu a oprit spectacolul și a reușit să puncteze inclusiv în actul secund. În minutul 66, Darius Olaru a fost găsit excelent de Florin Tănase și a dus diferența la două goluri pe tabelă.

Interesant este că Florin Tănase a oferit toate cele trei pase decisive, ca ulterior să ducă scorul la 1-4. Revenind la gol, Darius Olaru a șutat din voleu mingea trimisă de Tănase, iar Dur-Bozoancă nu a avut nicio șansă să intervină.

FCSB, tot mai aproape de play-off

, FCSB ocupă locul 8 în clasament, cu 40 de puncte acumulate. Seria de victorii a adus-o pe echipa campioană la doar două lungimi de ultimul loc care asigură prezența în play-off, care în prezent este ocupat de U Cluj.

Cu patru etape rămase de disputat, FCSB se află în luptă directă cu CFR Cluj, U Cluj, FC Botoșani și FC Argeș pentru accederea în noul campionat. Dacă forma campioanei va continua, elevii lui Elias Charalambous vor obține biletul pentru play-off-ul din acest sezon.