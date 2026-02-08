Sport

Darius Olaru, gol de play-station în Oțelul Galați – FCSB. Pasă genială dată de Florin Tănase. Video

Darius Olaru a reușit un gol după o fază demnă de play-station în Oțelul Galați - FCSB. Florin Tănase a oferit o pasă incredibilă.
Iulian Stoica
08.02.2026 | 21:50
Darius Olaru gol de playstation in Otelul Galati FCSB Pasa geniala data de Florin Tanase
Darius Olaru, gol după o fază de play-station în Oțelul Galați - FCSB. Sursă foto: sportpictures
Oțelul Galați – FCSB are loc în etapa a 26-a din SuperLiga. Deși echipa gazdă a condus, campioana en-titre a reușit să întoarcă scorul. După o „dublă” a lui Daniel Bîrligea, Darius Olaru a punctat la finalul unei faze superbe.

Darius Olaru, gol de play-station în Oțelul Galați – FCSB

Eliminată din Europa League, FCSB trage din răsputeri să prindă un loc de play-off. Aflată la două victorii consecutive, campioana en-titre a întâlnit-o pe Oțelul în etapa a 26-a din SuperLiga.

Startul a aparținut gălățenilor, Oțelul punctând prin Zhelev în minutul 25 al întâlnirii. Replica roș-albaștrilor nu a întârziat să apară, astfel că Daniel Bîrligea a reușit o „dublă” în minutele 31, respectiv 43.

FCSB nu a oprit spectacolul și a reușit să puncteze inclusiv în actul secund. În minutul 66, Darius Olaru a fost găsit excelent de Florin Tănase și a dus diferența la două goluri pe tabelă.

Interesant este că Florin Tănase a oferit toate cele trei pase decisive, ca ulterior să ducă scorul la 1-4. Revenind la gol, Darius Olaru a șutat din voleu mingea trimisă de Tănase, iar Dur-Bozoancă nu a avut nicio șansă să intervină. Vezi video aici.

FCSB, tot mai aproape de play-off

În urma victoriei de la Galați, FCSB ocupă locul 8 în clasament, cu 40 de puncte acumulate. Seria de victorii a adus-o pe echipa campioană la doar două lungimi de ultimul loc care asigură prezența în play-off, care în prezent este ocupat de U Cluj.

Cu patru etape rămase de disputat, FCSB se află în luptă directă cu CFR Cluj, U Cluj, FC Botoșani și FC Argeș pentru accederea în noul campionat. Dacă forma campioanei va continua, elevii lui Elias Charalambous vor obține biletul pentru play-off-ul din acest sezon.

Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
