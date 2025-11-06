Sport
Betano sponsor oficial Europa League si Conference League

Darius Olaru, gol magistral în Basel – FCSB! Fostul portar al lui Dortmund nu a avut nicio șansă. Video

Darius Olaru a reușit o execuție de senzație în meciul Basel - FCSB din Europa League. Căpitanul roș-albaștrilor l-a învins superb pe fostul portar al lui Dortmund cu un șut din voleu.
Alex Bodnariu
06.11.2025 | 21:22
Darius Olaru gol magistral in Basel FCSB Fostul portar al lui Dortmund nu a avut nicio sansa Video
ULTIMA ORĂ
Darius Olaru, gol magistral în Basel - FCSB! Fostul portar al lui Dortmund nu a avut nicio șansă. Foto: SportPictures
ADVERTISEMENT

Darius Olaru, căpitanul celor de la FCSB, a înscris un gol fabulos în meciul cu FC Basel din Europa League. Mijlocașul campioanei României l-a învins pe portarul advers cu un șut din voleu, din marginea careului.

Darius Olaru, gol de mare fotbalist în Basel – FCSB

FCSB a avut parte de o repriză de coșmar în Elveția. Târnovanu a fost eliminat după ce a lovit mingea cu mâna în afara careului, iar Basel a deschis scorul după un henț comis în propriul careu de Ngezana, la doar câteva minute distanță după ce roș-albaștrii au rămas în 10 oameni.

ADVERTISEMENT

Totuși, campioana României nu s-a dat bătută. În startul reprizei secunde, Darius Olaru a înscris unul dintre cele mai frumoase goluri ale serii. A trecut de un adversar cu o fentă din corp, iar apoi, din marginea careului, a expediat un șut din voleu care s-a oprit în plasa porții. Vezi aici video

Portarul celor de la Basel, Marwin Hitz, care a jucat ani la rând în Bundesliga la echipe precum Wolfsburg sau Borussia Dortmund, nu a avut nicio șansă. Mingea a luat o traiectorie perfectă și s-a dus direct în vinclul.

ADVERTISEMENT
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație....
Digi24.ro
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov

Darius Olaru, din nou în mare formă!

Darius Olaru trece printr-o perioadă foarte bună. A înscris o dublă în ultima etapă jucată de FCSB în Superligă, pe terenul Universității Cluj, și pare că poate redeveni un om de bază în echipa lui Elias Charalambous, după ce a scârțâit în startul sezonului.

ADVERTISEMENT
Rică Răducanu a recunoscut, după decesul lui Emeric Ienei: ”Nu era de-ai noștri,...
Digisport.ro
Rică Răducanu a recunoscut, după decesul lui Emeric Ienei: ”Nu era de-ai noștri, tată”

Mijlocașul a absentat luni bune de pe teren, după ce a suferit o accidentare cumplită în cantonamentul din iarnă. El și-a rupt clavicula, iar recuperarea a durat mai mult decât se aștepta. Acum, însă, pare în sfârșit la forma pe care o așteptau fanii campioanei.

Europa League, rezultate etapa 4. Nouă meciuri se joacă la această oră. Viitoarea...
Fanatik
Europa League, rezultate etapa 4. Nouă meciuri se joacă la această oră. Viitoarea adversară a lui FCSB, distrusă acasă de formația lui Ionuț Radu
FC Basel – FCSB 2-1, LIVE VIDEO în Europa League – etapa 4....
Fanatik
FC Basel – FCSB 2-1, LIVE VIDEO în Europa League – etapa 4. Elvețienii marchează cu multă șansă
Imagini rare cu Dani Mocanu de când juca fotbal la Steaua! Manelistul e...
Fanatik
Imagini rare cu Dani Mocanu de când juca fotbal la Steaua! Manelistul e dat în urmărire internațională
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Fără dubii! Radu Banciu a spus ce rezultat va înregistra Anca Alexandrescu la...
iamsport.ro
Fără dubii! Radu Banciu a spus ce rezultat va înregistra Anca Alexandrescu la alegeri: 'Asta i-am transmis'
Acuzat că a drogat-o pe Andreea Cuciuc în noaptea în care tânăra a...
viva.ro
Acuzat că a drogat-o pe Andreea Cuciuc în noaptea în care tânăra a murit, Cristian Botgros face acum declarații zguduitoare. Nepotul lui Nicolae Botgros a rostit câteva cuvinte cutremurătoare, care schimbă absolut tot ce se știa până acum: ”Fata asta a...”
Atenționare de la MAE. Românii care merg în Bulgaria, în pericol să rămână fără...
Jurnalul.ro
Atenționare de la MAE. Românii care merg în Bulgaria, în pericol să rămână fără plăcuțe! Amenzile se plătesc imediat, doar cu cardul
Mașinăria represivă a lui Putin se întoarce spre interior. Cum au devenit rușii...
adevarul.ro
Mașinăria represivă a lui Putin se întoarce spre interior. Cum au devenit rușii pro-război noii inamici ai regimului
„Să nu se mai agite atâta lumea de grija lui”. Mariana Moculescu, dezvăluiri...
unica.ro
„Să nu se mai agite atâta lumea de grija lui”. Mariana Moculescu, dezvăluiri din viața personală a lui Horia Moculescu, în timp ce el e internat în stare gravă la spital. Incredibil ce a putut povesti acum fosta lui soție
ANIMAŢIE. Femeie, în stare critică după ce a fost rănită de un cablu...
Observatornews.ro
ANIMAŢIE. Femeie, în stare critică după ce a fost rănită de un cablu STB, agăţat de un camion
Alimentele interzise în dieta lui Mircea Lucescu. Care este secretul longevităţii pentru selecţionerul...
as.ro
Alimentele interzise în dieta lui Mircea Lucescu. Care este secretul longevităţii pentru selecţionerul României
„Escrocul cu pedigri” a lovit din nou. Prefectul păcălit pentru o înșelăciune comisă...
Libertatea.ro
„Escrocul cu pedigri” a lovit din nou. Prefectul păcălit pentru o înșelăciune comisă în numele vicepremierului Marian Neacșu: „Omul e cu stofă, nu jucărie”
BAROMETRUL Informat.ro - INSCOP Research: Pentru prima dată după alegerile prezidențiale din mai...
informat.ro
BAROMETRUL Informat.ro - INSCOP Research: Pentru prima dată după alegerile prezidențiale din mai ...
Nicușor Dan, îngrozit de vestea tristă pe care a primit-o. Președintele a ținut...
RTV.NET
Nicușor Dan, îngrozit de vestea tristă pe care a primit-o. Președintele a ținut să transmită un mesaj de condoleanțe: A fost un model de echilibru și noblețe sufletească
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!