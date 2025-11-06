Darius Olaru, gol magistral în Basel – FCSB! Fostul portar al lui Dortmund nu a avut nicio șansă. Video

ADVERTISEMENT

Darius Olaru, căpitanul celor de la FCSB, a înscris un gol fabulos în meciul cu FC Basel din Europa League. Mijlocașul campioanei României l-a învins pe portarul advers cu un șut din voleu, din marginea careului.

Darius Olaru, gol de mare fotbalist în Basel – FCSB

. Târnovanu a fost eliminat după ce a lovit mingea cu mâna în afara careului, iar Basel a deschis scorul după un henț comis în propriul careu de Ngezana, la doar câteva minute distanță după ce roș-albaștrii au rămas în 10 oameni.

Totuși, nu s-a dat bătută. În startul reprizei secunde, Darius Olaru a înscris unul dintre cele mai frumoase goluri ale serii. A trecut de un adversar cu o fentă din corp, iar apoi, din marginea careului, a expediat un șut din voleu care s-a oprit în plasa porții. Vezi video

Portarul celor de la Basel, Marwin Hitz, care a jucat ani la rând în Bundesliga la echipe precum Wolfsburg sau Borussia Dortmund, nu a avut nicio șansă. Mingea a luat o traiectorie perfectă și s-a dus direct în vinclul.

Darius Olaru, din nou în mare formă!

Darius Olaru trece printr-o perioadă foarte bună. A înscris o dublă în ultima etapă jucată de FCSB în Superligă, pe terenul Universității Cluj, și pare că poate redeveni un om de bază în echipa lui Elias Charalambous, după ce a scârțâit în startul sezonului.

Mijlocașul a absentat luni bune de pe teren, după ce a suferit o accidentare cumplită în cantonamentul din iarnă. El și-a rupt clavicula, iar recuperarea a durat mai mult decât se aștepta. Acum, însă, pare în sfârșit la forma pe care o așteptau fanii campioanei.