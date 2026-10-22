Darius Olaru, ieșit accidentat în minutul 30 în Europa League! Colegul său a fost scos pe targă

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(28 de ani) a fost titular joi seară în meciul Royale Union Saint-Gilloise – Hapoel Beer Sheva din Din nefericire pentru el, internaționalul român nu a rezistat decât 30 de minute pe teren, fiind înlocuit atunci cu Aquino din cauza unei accidentări suferite.

Darius Olaru a ieșit accidentat de pe teren în minutul 30 al meciului Royale Union Saint-Gilloise – Hapoel Beer Sheva din Europa League

Potrivit jurnaliștilor belgieni de la , mijlocașul central a fost lovit destul de puternic de către un adversar cu umărul în zona feței. Bineînțeles că impactul ar putea fi catalogat chiar drept violent, din moment ce Olaru nu a mai putut continua partida și astfel a fost nevoie să fie înlocuit în regim de urgență.

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Și asta nu a fost singura problemă mare avută de cei de la Saint-Gilloise în prima repriză a acestui meci. Chiar înainte de accidentarea lui Olaru, mai exact în minutul 15, se accidentase și Matteo Biondic, iar el a avut nevoie chiar de targă pentru a ieși de pe gazon. Mai exact, jucătorul formației din Belgia a călcat greșit în momentul în care a „aterizat” pe sol după o săritură la cap.

Matteo Biondic a părăsit terenul pe targă

El s-a resimțit puternic în momentele următoare, iar ulterior și-a dat seama că nu poate călca în acel picior. Așadar, în cazul său sunt șanse destul de mari să fie vorba despre ceva foarte serios, respectiv o entorsă la glezna respectivă, caz în care ar urma să fie indisponibil în principiu poate pentru câteva săptămâni.

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În ceea ce îl privește pe Darius Olaru însă, nu pare că fostul fotbalist de la FCSB ar urma să aibă totuși nevoie de foarte mult timp pentru recuperare. În cazul său ar putea fi vorba pe moment despre o stare destul de avansată de confuzie ca urmare a acelei lovituri primite la nivelul capului, dar în linii mari o astfel de problemă ar trebui să se rezolve în termen de câteva zile.

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Din nefericire pentru belgieni, după cum a semnalat sursa citată anterior, aceste două accidentări s-au produs în condițiile în care echipa oricum se confrunta cu probleme de lot în această perioadă, fiind indisponibili în prezent din motive medicale jucători precum Adem Zorgane, Rob Schoofs, Kevin Mac Allister și Kricfalusi. De asemenea, alți doi fotbaliști, Ross Sykes și Kevin Rodríguez, abia ce au revenit la antrenamente, tot după accidentări.