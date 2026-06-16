Darius Olaru, în top 10 cele mai scumpe transferuri reuşite de FCSB! Câţi bani a încasat Gigi Becali de când e patronul echipei

FCSB şi-a pierdut căpitanul. Darius Olaru a fost transferat de Royal Union pentru suma de 3 milioane de euro. Mijlocaşul pleacă după şase ani de la FCSB, interval în care a câştigat două titluri, o Cupă a României şi două Supercupe. Crescut de Gaz Metan Mediaş, Olaru se află la prima experienţă în străinătate.
Cu cele trei milioane de euro încasate de FCSB, Darius Olaru intră în top 10 cele mai scumpe transferuri din era Gigi Becali. Topul este condus de Dennis Man, vândut cu 12,6 milioane de euro la Parma, în 2021. Podiumul e completat de Nicu Stanciu şi Vlad Chiricheş:
Gigi Becali a devenit în 2003 patronul echipei Steaua, cum se numea pe vremea aceea. Cu mutarea lui Darius Olaru la Royal Union, totalul încasărilor patronului FCSB din transferuri ajunge la 125.000.000 de euro, în cele 13 sezoane de când a preluat clubul.
Cel mai fructuos sezon la acest capitol a fost 2016-2017, când FCSB a vândut de 18,25 milioane de euro. Pe lângă transferul de 11.000.000 de euro al lui Nicu Stanciu la Anderlecht, roş-albaştrii l-au dat cu 3.000.000 de euro pe Chipciu la aceeaşi echipă, pe Fernando Varela cu 1.000.000 de euro la PAOK. Pe aceeaşi sumă au plecat şi Alin Toşca la Betis şi Jugurtha Hamroun la Al Sadd. În plus, Adi Popa a plecat la Reading pe 600.000 de euro, iar Cojocaru a fost împrumutat la Crotone pe 250.000 de euro.