Darius Olaru, interviu pentru Fanatik după cel mai bun an al carierei: “Câştigarea campionatului cu FCSB, o descătuşare!”. Ce spune de transfer. Exclusiv

Darius Olaru este cel mai valoros fotbalist al SuperLigii. Căpitanul FCSB-ului este cotat la 7,5 milioane de euro, iar anul 2024 a fost unul perfect pentru mijlocaş, care a câştigat, în premieră, titlul cu roş-albaştrii şi a evoluat la Euro 2024 alături de naţionala României.

Darius Olaru, interviu pentru FANATIK după cel mai bun an al carierei

Căpitanul FCSB-ului a acordat un interviu pentru FANATIK în care a vorbit despre performanţele reuşite în acest an, , dar şi un eventual transfer la o echipă tare din afară:

Darius, cum a fost anul 2024 pentru tine?

– A fost un an perfect pentru noi. Am reuşit să câştigăm titlul după atâţia ani de secetă şi a fost un an perfect pentru mine, pentru echipă. Suntem aproape de calificarea mai departe în Europa, ceea ce, cum am spus, este un vis împlinit.

A fost o descătuşare în vară când aţi câştigat titlul de campioană după atâţia ani?

– Câştigarea campionatului cu FCSB, da, . Aşteptam… Am avut ceva ani în spate. Până şi eu sunt de cinci ani la echipă şi îmi doream mai mult ca niciodată să obţin un titlu. Dar, focusul nostru a fost clar. După ce am câştigat campionatul să avem rezultate şi în Europa pentru că asta e important pentru noi şi pentru club.

“Ce mi-aş putea dori mai mult? A fost cel mai bun an din carieră”

Te-a surprins, totuşi, prestaţia foarte bună pe care aţi avut-o în Europa League, cu atât de multe puncte?

– Nu numai pe mine, cred că pe toată lumea. Nimeni nu ne dădea prea multe şanse. Am reuşit să facem multe puncte şi nu trebuie să ne oprim aici.

Cu echipa naţională ai fost la Euro. Cum ai trăit atmosfera aia senzaţională?

– A fost un vis devenit realitate. Am fost la Euro, am câştigat campionatul cu echipa, ce mi-aş putea dori mai mult de la acest an? A fost cel mai bun an din carieră.

Ce spune de un transfer afară: “Las totul să vină de la sine!”

Se vede Campionatul Mondial din 2026? Toată lumea visează asta…

– Da, ştim. Toată lumea visează. Şi noi ne dorim, dar ştim că avem mult de muncă dacă vrem să fim acolo. Şi vom trage tare.

E foarte strâns acest sezon. Cum vezi lupta la titlu?

– Este un campionat strâns pentru că nu am ştiut să gestionăm ca anul trecut. Dacă începeam mai bine şi ştiam să fim mai inspiraţi puteam să stăm mai bine şi în campionat, în clasament.

În 2025, o dorinţă… un transfer la o echipă tare din Europa?

– Nu ştiu. Deocamdată nu vreau să mă gândesc. Las totul să vină de la sine şi mă gândesc să fiu sănătos, să joc şi să am rezultate cu echipa.

