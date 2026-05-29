Darius Olaru, ironie fină după ce a fost jignit de fanii lui Dinamo. Replica serii a venit de la Florin Tănase: ”Milogii joacă prin Europa”

FCSB a trecut de Dinamo, scor 2-1 după prelungiri, și a obținut în extremis biletele pentru cupele europene. Extrem de satisfăcut, Darius Olaru nu a ratat ocazia să-i ironizeze pe fanii ”câinilor”, care i-au strigat pe parcursul jocului ”milogule, milogule”.

Fanii lui Dinamo, ironizați de Darius Olaru

Imediat după încheierea partidei de pe Arcul de Triumf, din finala barajului pentru Conference League, în care și a avut nevoie de un bandaj pentru a putea continua, Darius Olaru a mărturisit că în ciuda calificării în cupele europene pentru FCSB este un sezon ratat.

”Da, nu mai contează. Sunt obișnuit. Cred că e a zecea oară când îmi sparg capul. E important că ne-am calificat în Europa. Toată lumea îi vedea favoriți. Se pare că nu contează în fotbal cine e favorit și cine joacă mai frumos. Am arătat că suntem o echipă care știe ce vrea de la astfel de meciuri și am meritat victoria.

Am mai spus. Pentru mine acest sezon e un eșec, echipa asta merită mai mult decât Conference League, trebuie să își dorească mai mult. Cu siguranță a fost un eșec. A fost o lecție pentru noi toți. Cu siguranță, la anul nu vom mai face astfel de greșeli.

Ce să facem? Am profitat și noi de această regulă. Ne bucurăm că am reușit să jucăm acest baraj. Ofri este omul care ne-a salvat pe noi toți. Poate nici noi nu am reușit să îl integrăm foarte bine, cum ne-am dorit. Sperăm să fie un jucător important pentru noi.

Cum puteam să terminăm mai frumos acest sezon? Să continue să facă articole, postări pe social media. Noi mergem în Europa. M-am simțit bine, m-am simțit important (n.r. – când ). M-aș fi bucurat să jucăm pe un stadion și mai mare să strige mai mulți”, a declarat Olaru, la flash-interviu.

Tănase, replică genială pentru ultrașii lui Dinamo

La rândul său, Florin Tănase le-a dat și el un răspuns ironic suporterilor dinamoviști după scandările acestora la adresa lui Darius Olaru. ”Milogii joacă prin Europa”, a fost replica genială a lui Tănase, care apoi a vorbit de spre joc.

”Clar, a fost presiune, jucam o finală pentru a spăla din rușinea pe care am făcut-o în acest sezon. Ne bucurăm că am reușit să câștigăm. În plus, era un derby. Toți suporterii noștri își doreau această victorie și am jucat mai mult pentru ei. Știți cum e la fotbal, rivalii se ‘înțeapă’ și acum le-am dat motive de bucurie, să poată să-i ironizeze și ei pe suporterii dinamoviști.

Nu s-a salvat sezonul. S-a spălat din rușine. Noi trebuia să fim în play-off și să ne luptăm pentru campionat. N-ai cum să fii în play-out după ce faci sezonul pe care l-am făcut cu un an înainte, n-ai voie așa ceva. Marius Baciu are merite câte avem și noi. E și meritul dânsului.

Inițial, m-am gândit să finalizez, dar l-am văzut cu coada ochiului pe Ofri. Chiar m-a întrebat cum de l-am văzut, mi-a zis că m-a strigat, dar eu n-am auzit. Mă bucur că a marcat și el. Foarte mare bucuria.

Dacă pierdeam, era un sezon negru pentru noi, dar, așa, le-am oferit un ultim meci foarte satisfăcător și o perioadă imediat următoare de bucurie. Noi știam că Dinamo nu e favorită în fața noastră. Nu știu cum cineva poate să numească favorită o echipă care a luat bătaie de zeci de ori de la noi”, a spus Tănase.

Mai rămâne Tănase la FCSB?

Întrebat după jocul cu Dinamo dacă va mai rămâne la FCSB, în condițiile în care contractul său a ajuns la final, Florin Tănase a evitat un răspuns concret și a precizat că tot ce își dorește este o zi liberă și apoi, dacă va fi convocat, să meargă la națională.

”Vom vedea în perioada imediat următoare. Nu știu nimic concret să vă spun, dacă știam, vă spuneam. În perioada imediat următoare veți afla. Acum îmi doresc o zi de odihnă și după să reiau antrenamentele și voi vedea dacă voi fi chemat la națională. Despre transfer nu știu nimic”, a spus Tănase.

Ofri Arad, promisiune pentru suporteri

Mijlocașul Ofri Arad este eroul celor de la FCSB după golul victoriei marcat în barajul cu Dinamo, iar israelianul a ținut să promită că în sezonul viitor echipa va fi în play-off pentru că are foarte multă calitate.

”După ce nu ne-am calificat în play-off, obiectivul a fost să intrăm în Conference League și suntem bucuroși că am reușit. Eu mi-am făcut treaba, am intrat 15 minute. Echipa a jucat incredibil, sunt bucuros pentru prietenii mei.

Eu am avut niște accidentări, a fost foarte dificil, dar am crezut mereu că voi reveni. Am multe de oferit și sper că sezonul viitor voi arăta mai multe. Vom vedea ce va fi sezonul viitor. Sunt sigur că vom fi în play-off.

Suntem cea mai mare echipă din țară și vom fi în play-off. Am venit aici la cea mai bună echipă, asta mi-a zis toată lumea. Am văzut în aceste șase luni că suntem cea mai bună echipă din țară și vom fi în play-off anul viitor”, a precizat Arad.