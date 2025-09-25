Darius Olaru l-a imitat pe Gigi Becali după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1: „Trei puncteee!”

Darius Olaru (27 de ani) a făcut show la declarații după . Căpitanul campioanei României l-a imitat pe patronul Gigi Becali (67 de ani).

ADVERTISEMENT

Darius Olaru, show la interviu după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1

Aflată într-o situație critică în SuperLiga, FCSB își continuă parcursul bun în Europa League. Campioana României a debutat cu dreptul pe tabloul principal și s-a impus cu 1-0 în Golul victoriei a fost marcat de

„Sunt mai mult obosit decât fericit. Am alergat foarte mult în această seară. Ne-am dorit foarte mult să începem cu dreptul, ne bucurăm că am reușit. Mi-aș dori mult să ne ajute această victorie. Ne dă moral.

ADVERTISEMENT

Moral nu stăm prea bine. Sper să ne dea încredere pentru ce va veni. Noi știm ce vestiar avem, știm că suntem uniți. Acum am demonstrat că putem face rezultate. Am jucat cu o echipă bună, știam că fac posesie. Îi mulțumim și lui Fane, ne-a salvat!”, a declarat Darius Olaru, la

„Trei puncteee!”

Mijlocașul central al roș-albaștrilor a încheiat interviul într-un mod de-a dreptul savuros. Olaru l-a imitat pe Gigi Becali, care l-a FANATIK SUPERLIGA,

ADVERTISEMENT

„Cred că avem meciuri mai dificile. Sincer, eu mă gândesc la meciul de duminică deja. Sper să adunăm puncte. Știu că vin peste tot suporterii. Muncim în fiecare zi pentru a le face pe plac, pentru a câștiga meciurile. Sperăm să le facem pe plac.

ADVERTISEMENT

Trei puncteeee (n.r. – imitație la replica lui Gigi Becali de la FANATIK SUPERLIGA)”, a conchis la flash-interviu căpitanul campioanei României.