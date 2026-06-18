Sport

Darius Olaru, la ora adevărului! Ce le-a dezvăluit belgienilor după transferul la Royale Union SG

Darius Olaru s-a transferat în această vară de la FCSB la Union St. Gilloise. Prezentat oficial de noua echipă, mijlocașul român le-a făcut câteva dezvăluiri belgienilor. Ce le-a spus, de fapt.
Mihai Dragomir
18.06.2026 | 10:47
Darius Olaru la ora adevarului Ce lea dezvaluit belgienilor dupa transferul la Royale Union SG
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Dezvăluirile făcute de Darius Olaru despre el belgienilor. Foto: Colaj FANATIK.
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Darius Olaru (28 de ani) este oficial fotbalistul lui Royale Union Saint-Gilloise. Căpitanul fostei campioane a României, FCSB, a fost deja primit și prezentat de noul său club. Ce dezvăluiri le-a făcut mijlocașul român despre el belgienilor.

Darius Olaru, sincer la prezentarea la Union Saint-Gilloise

Darius Olaru a semnat cu Union Saint-Gilloise, așa cum FANATIK anunțase în exclusivitate. Mijlocașul român în vârstă de 28 de ani a semnat un contract valabil până în 2030 și va juca alături de noua echipă în cupele europene. După ce le-a spus adio suporterilor formației „roș-albastre”, pentru care a jucat în ultimii 6 ani, fotbalistul s-a deschis fanilor belgieni.

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Mai exact, într-un mini interviu pentru site-ul oficial al celor de la Union St. Gilloise, Darius Olaru a răspuns mai multor întrebări despre el. Cum le-a cerut belgienilor să îl strige de acum și care este, de fapt, visul său după realizarea acestui transfer.

Care este echipa ta favorită?
– Real Madrid!

Cea mai frumoasă amintire din cariera de fotbalist?
– Să fiu alături de echipa națională la EURO acum doi ani!

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– Bad Bunny.

Care este porecla ta?
– Puteți să îmi spuneți „Oli”!

Mâncarea ta favorită?
– Paste carbonara.

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Ce hobby-uri ai?
– Îmi place să urmăresc seriale, filme și să mă plimb mult și să vizitez.

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Care este visul tău?
– Visez să joc în Champions League!

Darius Olaru, salariu aproape dublu la Union St. Gilloise

Darius Olaru nu doar că a făcut saltul către un fotbal cu mult mai calitativ decât cel din România, ci va resimți pasul făcut și din punct de vedere financiar. El primea la FCSB de la Gigi Becali un salariu lunar de 25.000 de euro, ceea ce însemna, într-un an, suma de 300.000 de euro în total.

FANATIK a aflat însă că mijlocașul va avea la noua echipă un salariu aproape dublu față de cel din România. Mai exact, Darius Olaru va primi de la Union St. Gilloise suma de 45.000 de euro net pe lună, adică 540.000 pe sezon.

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  • 4,5 milioane de euro este cota de piață a lui Darius Olaru
  • 256 de meciuri a strâns în total în tricoul FCSB-ului 
  • 63 de goluri și 45 de pase decisive a oferit pentru echipa bucureșteană
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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