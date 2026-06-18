Darius Olaru, la ora adevărului! Ce le-a dezvăluit belgienilor după transferul la Royale Union SG

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Darius Olaru (28 de ani) este oficial fotbalistul lui Royale Union Saint-Gilloise. Căpitanul fostei campioane a României, FCSB, a fost deja primit și prezentat de noul său club. Ce dezvăluiri le-a făcut mijlocașul român despre el belgienilor.

Darius Olaru, sincer la prezentarea la Union Saint-Gilloise

Mijlocașul român în vârstă de 28 de ani a semnat un contract valabil până în 2030 și va juca alături de noua echipă în cupele europene. După ce , pentru care a jucat în ultimii 6 ani, fotbalistul s-a deschis fanilor belgieni.

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Mai exact, într-un mini interviu pentru site-ul oficial al celor de la Union St. Gilloise, Darius Olaru a răspuns mai multor întrebări despre el. Cum le-a cerut belgienilor să îl strige de acum și care este, de fapt, visul său după realizarea acestui transfer.

Care este echipa ta favorită?

– Real Madrid!

Cea mai frumoasă amintire din cariera de fotbalist?

– Să fiu alături de echipa națională la EURO acum doi ani!

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Cine este artistul tău favorit?

– Bad Bunny.

Care este porecla ta?

– Puteți să îmi spuneți „Oli”!

Mâncarea ta favorită?

– Paste carbonara.

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Mâncarea ta favorită din România?

– Sunt între mici și sarmale! (n.r. – râde).

Ce hobby-uri ai?

– Îmi place să urmăresc seriale, filme și să mă plimb mult și să vizitez.

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Care este visul tău?

– Visez să joc în Champions League!

You can call him Oli, and he’s flying high with Bad Bunny! Get to know Olaru! 😎 — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise)

Darius Olaru, salariu aproape dublu la Union St. Gilloise

Darius Olaru nu doar că a făcut saltul către un fotbal cu mult mai calitativ decât cel din România, ci va resimți pasul făcut și din punct de vedere financiar. El primea la FCSB de la Gigi Becali un salariu lunar de 25.000 de euro, ceea ce însemna, într-un an, suma de 300.000 de euro în total.

. Mai exact, Darius Olaru va primi de la Union St. Gilloise suma de 45.000 de euro net pe lună, adică 540.000 pe sezon.

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