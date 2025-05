Darius Olaru, lăsat fără cuvinte de Juri Cisotti, înlocuitorul său la FCSB: „La asta nu mă așteptam”

Darius Olaru a fost uimit de forma lui Juri Cisotti și a recunoscut că nu se aștepta ca italianul să aibă niște evoluții atât de bune într-un timp atât de scurt din momentul transferului său de la Oțelul Galați la FCSB.

Darius Olaru, lăsat mască de jocul lui Juri Cisotti: „Nu mă așteptam”

Juri Cisotti a fost adus de Gigi Becali la FCSB în iarna acestui sezon. Italianul a venit pentru a-l putea înlocui pe Darius Olaru și a reușit această misiune cu brio. Căpitanul „roș-albaștrilor” a recunoscut că nu se aștepta ca mijlocașul italian să se integreze atât de repede în echipa campioanei.

ADVERTISEMENT

„Sincer, mă gândeam că o să fie bun, dar în același timp mă gândeam că are nevoie de o perioadă de acomodare. A plecat bine din start, poate că la asta nu mă așteptam. În același timp, am jucat de câteva ori contra lui, știam că are calități, că e un jucător bun, constant.

Chiar joacă la același nivel tot timpul. Ori joacă la fel, ori mai sus, nu are meciuri slabe. Mă așteptam să o facă bine și la noi”, a declarat Darius Olaru pentru .

ADVERTISEMENT

Juri Cisotti, decisiv pentru FCSB în play-off

Deși după primul meci a fost luat în colimator de patron, Juri Cisotti nu a băgat în seamă criticile omului de afaceri și a continuat să facă ce știe mai bine.

Începând cu meciurile contra PAOK, din play-off-ul Europa League, Cisotti a devenit un jucător crucial pentru campioana României, iar în play-off și-a arătat cu adevărat calitățile. În primele șapte etape, în care „roș-albaștrii” au avut o miză reală, italianul a reușit să înscrie de 4 ori și să ofere 3 pase decisive.

ADVERTISEMENT

Astfel, Juri Cisotti a contribuit la jumătate din golurile marcate de echipa bucureșteană până în momentul în care a devenit matematic campioană. toți suporterii FCSB, și nu numai, sunt curioși cum se vor înțelege cei doi în același timp pe teren și dacă pot da același randament ca de obicei.