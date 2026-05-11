Darius Olaru le face o promisiune fanilor după FCSB – Slobozia 0-0: ”Suntem siguri!”

ADVERTISEMENT

Campioana României a ajuns la două partide consecutive fără victorie după FCSB – Slobozia 0-0, dar Darius Olaru nu este îngrijorat. El chiar le-a făcut o promisiune fanilor pentru jocurile rămase de disputat în acest sezon.

Ce promisiune a făcut Darius Olaru după FCSB – Slobozia 0-0

Imediat după încheierea întâlnirii din Ghencea, care a încheiat , mijlocașul Darius Olaru s-a arătat extrem de sigur că vor veni și golurile, chiar dacă FCSB nu a marcat în ultimele două jocuri.

ADVERTISEMENT

”Un meci controlat de noi, am avut ocazii bune și în prima repriză, și pe finalul celei de-a doua reprize, dar nu am reușit să marcăm, ne pare rău și mergem mai departe. Până la baraj mai avem un meci, trebuie să ne antrenăm, să continuăm. Ne așteaptă un meci important. Trebuie să ne antrenăm și să fim cea mai bună varianta a noastră la meciul cu Botoșani.

A fost un sezon greu, dar, atât timp cât avem pentru ce lupta, trebuie să avem motivație, să ne antrenăm și să fim în cea mai bună versiune a noastră la meciul cu FC Botoșani. Avem ocazii, controlăm jocul. Mai multă concentrare la finalizare ne va face să marcăm. Suntem siguri că vom putea.

ADVERTISEMENT

Am jucat și cu adversare, cu tot respectul, care s-au apărat, au stat jos și au jucat contraatac. Asta a fost. Noi n-am fost lucizi la finalizare. Din păcate, nu am reușit să câștigăm. E un stadion frumos, dar am mai spus-o, reperele sunt pe Arena Națională, ne simțim mai mult acasă acolo”, a declarat Olaru, la flash-interviu.

ADVERTISEMENT

FCSB l-a pierdut pe Matei Popa

Pe lângă faptul că a ratat victoria, FCSB , accidentat după o ciocnire violentă cu coechipierul său Joao Paolo, la o fază extrem de ciudată petrecută în finalul primei reprize.

ADVERTISEMENT

Popa a ieșit din poartă să boxeze o minge aruncată în careul său, dar în același timp și Joao Paolo urmărea balonul pentru a-l îndepărta. Cei doi nu s-au observat unul pe celălalt și s-au ciocnit.

Portarul FCSB-ului a rămas întins pe gazon și a avut nevoie de îngrijiri medicale. El a suferit o comoție, nu a mai putut continua meciul, a fost înlocuit cu Ștefan Târnovanu și imediat a fost dus cu ambulanța la spital.

ADVERTISEMENT

FCSB – FC Botoșani, în semifinalele barajului

Cu o etapă înainte de finalul play-out-ului, semifinala barajului pentru Conference League. Partida va avea loc în Ghencea, pe 23 sau 24 mai.

Învingătoarea acestui duel se va califica în finala barajului, acolo unde va întâlni, în deplasare, ocupanta locului 4 din play-off-ul SuperLigii. Așa cum arată situația în acest moment, cele mai mari șanse sunt ca Dinamo să fie la barajul din 29 mai.