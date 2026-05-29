Darius Olaru, război total cu fanii lui Dinamo! „Milogule, milogule!”. Cum s-a răzbunat la final căpitanul FCSB. Update

Darius Olaru a trecut prin momente dificile în Dinamo - FCSB. Căpitanul roș-albaștrilor a fost ironizat de galeria rivală. Răspunsul căpitanului de la FCSB.
Alex Bodnariu
29.05.2026 | 23:15
„Milogule, milogule!" Cum a reacționat Darius Olaru după atacul venit din peluza lui Dinamo.
Darius Olaru a avut parte de un meci extrem de complicat vineri seară, pe stadionul Arcul de Triumf. Mijlocașul celor de la FCSB a fost ținta principală a suporterilor dinamoviști. În prelungiri, la scorul de 1-1, acesta a fost ironizat de galeria adversă.

UPDATE: Cum a reacționat Darius Olaru după ce FCSB a învins-o pe Dinamo

Darius Olaru, mijlocașul huiduit copios în meciul Dinamo – FCSB, a refulat la finalul celor 120 de minute. Odată ce arbitrul a pus capăt întâlnirii, iar roș-albaștrii și-au asigurat calificarea în preliminariile Conference League, căpitanul formației patronate de Gigi Becali a sărbătorit zgomotos în fața suporterilor dinamoviști. Fanii „câinilor roșii” nu s-au abținut și au aruncat cu pahare de apă în direcția lui Olaru, în timp ce acesta celebra victoria alături de colegii săi.

În prima repriză a timpului suplimentar, Darius Olaru a pierdut destul de ușor un duel fizic cu Boateng, fundașul celor de la Dinamo. În stilul său caracteristic, mijlocașul s-a întins pe gazon și a cerut lovitură liberă. Arbitrul nu l-a băgat însă în seamă.

Suporterii lui Dinamo au reacționat imediat și l-au taxat pe Darius Olaru. Galeria a scandat preț de câteva secunde: „Milogule, milogule!”. Mijlocașul i-a auzit și le-a răspuns prin anumite gesturi. Pe tot parcursul jocului, fotbalistul celor de la FCSB a fost ținta fanilor dinamoviști.

Ce s-a întâmplat cu Darius Olaru în Dinamo – FCSB

Chiar înainte de finalul primei reprize de prelungiri, Marius Baciu, antrenorul formației roș-albastre, a decis să îl scoată de pe teren pe Darius Olaru. Vizibil dezamăgit, căpitanul celor de la FCSB a mers încet spre banca de rezerve, iar scandările fanilor din peluză s-au intensificat.

Și din punct de vedere medical, Darius Olaru a avut serios de tras. În prima repriză a timpului regulamentar, mijlocașul celor de la FCSB a fost victima unui duel cu Alexandru Musi. Olaru și-a spart arcada și a jucat restul partidei cu un bandaj masiv pe cap.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
