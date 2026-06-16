Darius Olaru, mesaj emoționant de adio pentru fanii FCSB: „Eu sunt unul dintre voi!”

ADVERTISEMENT

Marți, 16 iunie, Darius Olaru (28 de ani) a fost prezentat oficial de Royale Union Saint-Gilloise. În aceeași zi, Olaru și-a luat rămas bun de la fanii fostei campioane a României.

Darius Olaru și-a luat la revedere de la fanii celor de la FCSB

Darius Olaru și-a luat la revedere de la suporterii FCSB-ului după ce a îmbrăcat timp de 6 sezoane și jumătate tricoul rol-albastru. El a fost transferat la Royale Union St. Gilloise în schimbul sumei de 3.000.000 de euro. : 45.000 euro/lună.

ADVERTISEMENT

Olaru, care a jucat pentru FCSB din ianuarie 2020 până în iunie 2026, a câștigat cinci trofee cu formația antrenată în prezent de Marius Baciu. „Mexic” și-a trecut în palmares două titluri de campion (2023-2024, 2024-2025), o Cupă a României (2019-2020) și două Supercupe (2024, 2025). „Dragi suporteri, a venit momentul să îmi iau rămas bun.

Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru susținerea necondiționată și că ne-ați fost alături în momentele bune și mai puțin bune. A fost o onoare pentru mine să port culorile roș-albastre și să port banderola de căpitan. Vreau să susțineți în continuare echipa și nu uitați, eu sunt unul dintre voi! Hai, roș-albaștrii”, a transmis Darius Olaru pe rețelele de socializare ale FCSB-ului.

ADVERTISEMENT

Prima reacție a lui Darius Olaru după transferul la Union Saint-Gilloise

Darius Olaru a lăsat tricoul roș-albastru pentru cel galben-albastru, culorile noii sale echipe, Royale Union Saint-Gilloise. Prezentat oficial la vicecampioana Belgiei, internaționalul român e nerăbdător să îi cunoască pe fanii grupării de pe „Joseph Marien Stadium”. Stadionul pe care St. Gilloise își dispută meciurile de acasă are o capacitate de 9400 locuri. „Salut, fani ai lui Union! Sunt nerăbdător să ne întâlnim la stadion! D-abia aștept să încep și să lupt pentru aceste culori. Hai, Union!”, a fost mesajul lui Olaru.