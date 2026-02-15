Sport

Darius Olaru, mesaj pentru coechipieri după Universitatea Craiova – FCSB 1-0: „Aici ne arătăm caracterul!”

Darius Olaru a tras concluziile după eșecul suferit de FCSB pe terenul Universității Craiova, 0-1. Căpitanul campioanei a analizat lupta pentru calificarea în play-off.
Bogdan Mariș
15.02.2026 | 23:22
Darius Olaru mesaj pentru coechipieri dupa Universitatea Craiova FCSB 10 Aici ne aratam caracterul
ULTIMA ORĂ
Darius Olaru a reacționat la finalul partidei Universitatea Craiova - FCSB 1-0. FOTO: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Seria de trei victorii consecutive a FCSB-ului în Superliga s-a încheiat duminică, campioana fiind învinsă cu 1-0 de Universitatea Craiova pe „Ion Oblemenco”. Căpitanul Darius Olaru a vorbit despre eșecul suferit, dar și despre lupta pentru play-off, care s-a complicat semnificativ pentru FCSB după acest rezultat.

Ce a declarat Darius Olaru după Universitatea Craiova – FCSB 1-0

Darius Olaru e de părere că FCSB ar fi meritat să obțină un punct din disputa de la Craiova, deoarece a controlat partea secundă. „O partidă dificilă cu liderul campionatului, din păcate pentru noi am pierdut și nu avem ce să facem, trebuie să mergem mai departe. E un moment greu, au fost rezultate destul de bune pentru noi (n.r. în această etapă), eram într-un moment bun, aveam trei victorii la rând, dar nu am reușit să facem un joc bun.

ADVERTISEMENT

Am început bine, apoi au controlat jocul, au reușit să marcheze, dar repriza a doua ne-a aparținut, am avut situații bune și dacă eram puțin mai atenți, cred că meritam un egal. Jocul greșeala așteaptă, din păcate am greșit, noi n-am știut să profităm de greșelile lor”, a spus mijlocașul, conform Prima Sport. Gigi Becali a reacționat la rândul său după înfrângerea cu Universitatea.

Darius Olaru, mesaj pentru coechipieri după eșecul cu Universitatea Craiova

FCSB are nevoie de un parcurs perfect până la finalul sezonului regulat pentru a se califica în play-off, iar Darius Olaru a transmis un mesaj ferm colegilor înainte de jocurile cu Metaloglobus, UTA și U Cluj. „Am spus-o mereu, dacă găseam explicația, o făceam mai repede, nu trebuia să ajungem în această postură, să jucăm cu atâta presiune, e presiune pe noi, fiecare meci trebuie să-l jucăm la victorie.

ADVERTISEMENT
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul...
Digi24.ro
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel bun” să fie văzut ca impostorul de la Kremlin

Atât s-a putut în această seară. Nu mai avem nimic de pierdut, nu suntem la mâna noastră, sunt trei finale, aici ne arătăm caracterul, dacă vrem să fim în play-off, trebuie să le câștigăm pe toate trei și să sperăm că se vor întâmpla și rezultate în favoarea noastră. 

ADVERTISEMENT
FOTO Secretul ”cumplit” din spatele fotografiei care a făcut înconjurul lumii
Digisport.ro
FOTO Secretul ”cumplit” din spatele fotografiei care a făcut înconjurul lumii

(n.r. ce șanse dai FCSB-ului pentru play-off?) Nu vreau să mă pronunț, vreau să joc în continuare, să cred în șansa noastră. Atât timp cât sunt speranțe, eu cred în continuare și sper ca toată echipa să creadă”, a spus căpitanul FCSB-ului.

Bogdan Baratky, resemnare totală după Farul – Rapid 3-1: „Capăt de linie”
Fanatik
Bogdan Baratky, resemnare totală după Farul – Rapid 3-1: „Capăt de linie”
Screciu s-a prăbușit pe gazon și a avut nevoie de ambulanță după Craiova...
Fanatik
Screciu s-a prăbușit pe gazon și a avut nevoie de ambulanță după Craiova – FCSB. Ce s-a întâmplat cu fotbalistul oltean
Gigi Becali, convins că primește ajutor de la Gică Hagi pentru ca FCSB...
Fanatik
Gigi Becali, convins că primește ajutor de la Gică Hagi pentru ca FCSB să intre în top 6: „Farul ne bagă în play-off”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Grădinescu și-a ieșit din minți în direct după eșecul suferit de FCSB: 'M-ați...
iamsport.ro
Grădinescu și-a ieșit din minți în direct după eșecul suferit de FCSB: 'M-ați luat la judecată!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!