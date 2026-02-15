Darius Olaru, mesaj pentru coechipieri după Universitatea Craiova – FCSB 1-0: „Aici ne arătăm caracterul!”

ADVERTISEMENT

Seria de trei victorii consecutive a FCSB-ului în Superliga s-a încheiat duminică, campioana fiind învinsă cu 1-0 de Universitatea Craiova pe „Ion Oblemenco”. Căpitanul Darius Olaru a vorbit despre eșecul suferit, dar și despre lupta pentru play-off, care s-a complicat semnificativ pentru FCSB după acest rezultat.

Ce a declarat Darius Olaru după Universitatea Craiova – FCSB 1-0

Darius Olaru e de părere că FCSB ar fi meritat să obțină un punct din disputa de la Craiova, deoarece a controlat partea secundă. „O partidă dificilă cu liderul campionatului, din păcate pentru noi am pierdut și nu avem ce să facem, trebuie să mergem mai departe. E un moment greu, au fost rezultate destul de bune pentru noi (n.r. în această etapă), eram într-un moment bun, aveam trei victorii la rând, dar nu am reușit să facem un joc bun.

Am început bine, apoi au controlat jocul, au reușit să marcheze, dar repriza a doua ne-a aparținut, am avut situații bune și dacă eram puțin mai atenți, cred că meritam un egal. Jocul greșeala așteaptă, din păcate am greșit, noi n-am știut să profităm de greșelile lor”, a spus mijlocașul, conform . .

Darius Olaru, mesaj pentru coechipieri după eșecul cu Universitatea Craiova

, iar Darius Olaru a transmis un mesaj ferm colegilor înainte de jocurile cu Metaloglobus, UTA și U Cluj. „Am spus-o mereu, dacă găseam explicația, o făceam mai repede, nu trebuia să ajungem în această postură, să jucăm cu atâta presiune, e presiune pe noi, fiecare meci trebuie să-l jucăm la victorie.

Atât s-a putut în această seară. Nu mai avem nimic de pierdut, nu suntem la mâna noastră, sunt trei finale, aici ne arătăm caracterul, dacă vrem să fim în play-off, trebuie să le câștigăm pe toate trei și să sperăm că se vor întâmpla și rezultate în favoarea noastră.

(n.r. ce șanse dai FCSB-ului pentru play-off?) Nu vreau să mă pronunț, vreau să joc în continuare, să cred în șansa noastră. Atât timp cât sunt speranțe, eu cred în continuare și sper ca toată echipa să creadă”, a spus căpitanul FCSB-ului.