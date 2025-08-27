Darius Olaru nu e impresionat de primele lui Gigi Becali pentru FCSB – Aberdeen: „Niciodată nu mi-a stat gândul la asta”

FCSB va disputa joi seară meciul retur cu Aberdeen din returul play-off-ului Europa League, Ce a spus căpitanul Darius Olaru înaintea confruntării decisive cu scoțienii.

Darius Olaru, cu gândul doar la calificarea în Europa League

Campioana României vrea să spele startul de sezon dezamăgitor cu o calificare în faza principală din Europa League. pentru accederea în Europa League și 30.000 de euro pentru Conference League, însă Darius Olaru nu se gândește la bani.

Căpitanul bucureștenilor este conștient de importanța partidei cu Aberdeen și își dorește mai mult decât orice ca FCSB să se califice pe tabloul principal din cea de-a 2-a competiție oferită de UEFA. Mijlocașul vrea un rezultat mare în special pentru fanii echipei.

„Ne apasă acest lucru!”

„E cel mai de important meci de până acum. Bine, mi se păreau mai importante cele din Champions League, dar astea ne-au mai rămas acum. Trebuie să fim încrezători. Ne așteaptă o finală mâine. Nu am avut rezultate bune în ultima perioadă. Ne apasă acest lucru. Dar mâine este un meci important care poate schimba totul în acest început de campionat.

Nu m-am gândit niciodată la plasa de siguranță Conference League. Mă gândesc la ce a mai rămas. Cu toții vrem să ne calificăm în Europa League. Va fi un meci diferit. Acolo toată lumea a fost cu ei, mâine va fi rândul nostru. Trebuie să arătăm mult mai bine. Cumva, în tur am simțit că am fost echipa de anul trecut. Am luptat unul pentru altul, am știut ce vrem de la acest meci.

„Sper să le oferim calificarea fanilor!”

Știu că mâine vom da totul. Fanii vor fi prezenți la stadion și știu că trebuie să fim prezenți în Europa League. E normal să te simți ciudat, vezi niște nume care nu sunt obișnuite cu Champions League și le vezi acolo. Știu că trebuia să facem mai mult, să gestionăm diferit. Puteam fi și noi în această postură. Ne-a mai rămas asta, trebuie să luptăm și să fim încrezători.

Încă nu am găsit echilibrul, nu am avut rezultate. Sper că la meciul de mâine să avem acel declick de care avem nevoie. Sper să le oferim calificarea fanilor. Meciul de mâine va fi pentru ei. Niciodată nu mi-a stat gândul la prime. Eu mereu m-am gândit să intru și să câștig meciul. După părerea mea nu trebuia să ia nicio etapă Cisotti. Nu mi s-a părut de roșu”, a declarat Darius Olaru, la conferința de presă premergătoare meciului.