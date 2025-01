Darius Olaru, ofertă incredibilă din Arabia Saudită. Giovanni Becali: „Am vorbit cu Terim și îl vrea!”. Exclusiv

FCSB este nevoită să joace în primele luni ale anului fără căpitanul Darius Olaru. în primul amical din 2025, cu Hamburg, şi este nevoit să stea pe bară în următoarele luni.

Darius Olaru, ofertă incredibilă din Arabia Saudită. Anunţul lui Giovanni Becali

Giovanni Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA echipa care vrea să îl transfere pe Darius Olaru. Este vorba de Al Shabab, formaţia antrenată de Fatih Terim, legendarul tehnician turc dorindu-l pe Olaru:

” (n.r. accidentarea lui Olaru) Este o mare, mare lovitură. Ce lovitură mare! Uite, tocmai azi am vorbit cu Fatih Terim, el e la Al Shabab şi a pierdut ieri meciul cu Al Ittihad. Este pe locul 5-6 în Arabia Saudită, dacă rămâne acolo este jucătorul care îl interesează.

Este un antrenor care iubeşte România, iubeşte jucătorii români. Este prietenul meu. Vom vedea. Altfel sună. Ai un protector, un antrenor care te vrea. O să vedem. Cred că discutăm doar din vară.

Depinde şi de Terim. Are contract până pe 30 iunie, dar cred că îl va prelungi pe un an sau doi. Al Shabab are un proiect cu el. Dacă îţi arăt un mesaj făcut pentru cineva, îngheţi. Un fost jucător de-ai lui care va împlini 60 de ani (n.r. Gheorghe Hagi)”, a spus Giovanni Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Târnovanu rămâne la FCSB: “În vară se anunţă lucruri interesante”

Agentul a vorbit şi despre , spunând că deocamdată nu se pune problema ca titularul din poarta FCSB-ului să se transfere. Mutările interesante de la campioana României ar putea să se întâmple în vară:

“Târnovanu nu are şanse să plece. Trebuie să ajute FCSB-ul, să meargă cât mai departe şi vom vedea. În vară se anunţă lucruri interesante, mai ales dacă FCSB-ul ajunge în primăvara europeană”, a dezvăluit Giovanni Becali.

Darius Olaru a suferit o intervenţie chirurgicală la umăr şi este posibil ca perioada de refacere să fie mai mare decât cea stabilită iniţial. Astfel, căpitanul roş-albaştrilor ar putea să stea pe bară între 3 şi 4 luni.

Mijlocaşul va rata meciurile FCSB-ului din Europa League în această primăvară. Fotbalistul are o clauză de reziliere de 5 milioane de euro, contractul cu FCSB fiind valabil până în 2028.

26 de ani are Darius Olaru

7.500.000 de euro este cota de piaţă a lui Olaru

