Darius Olaru, omul meciului FCSB – FC Argeș 4-0: „Sezonul viitor va fi 100% al nostru!”

împotriva celor de la FC Argeș și a făcut o repetiție bună înainte de derby-ul cu Universitatea Craiova din Casa Pariurilor Liga 1.

Darius Olaru știe ce îi lipsește FCSB-ului în lupta cu CFR Cluj: „Ei au experiență noi încercăm să acumulăm la acest capitol”

Darius Olaru a fost cel mai bun jucător al echipei lui Toni Petrea în victoria la scor cu FC Argeș și a marcat o dublă, ultima reușită cu o execuție spectaculoasă de la aproximativ 30 de metri.

„Îmi doream doar să câștig meciul și pentru asta am intrat pe teren. Ne-am făcut jocul usor si asta a fost in seara asta. I-am furat un pic mingea și i-am zis că o să îl cinstesc. Și-a făcut mai lungă preluarea și am fost mai rapid și am reușit să marchez”.

, la fel ca în meciul cu CFR Cluj, însă Darius Olaru consideră că FCSB a făcut un meci foarte bun:

„Am intrat concentrați în teren și ne-am făcut jocul, de-asta ne-am impus atât de ușor. Sper să continuăm așa și vom avea un derby, un meci foarte greu acolo la Craiova. Jucăm un fotbal frumos, plăcut, ofensiv și reușim să nu luăm nici goluri și nouă, celor din față ne face jocul mai ușor”.

În privința calității jocului practicat, mijlocașul de 24 de ani consideră că estetica este mai puțin importantă în acest final de sezon.

„Jocul nu prea mai contează. Noi încercăm să câștigăm campionatul. CFR își câștigă punctele 1-0, 2-1, dar noi încercăm să ne impunem în acest final de sezon. Ei au experiență și noi încercăm să acumulăm la acest capitol și sezonul viitor 100% va fi al nostru.

FANATIK a anunțat că derby-ul de titlul dintre FCSB și CFR Cluj se va juca la Buzău

În cazul în care FCSB va câștiga pe terenul Universității Craiova, că FCSB va merge la Buzău pentru a juca derby-ul cu CFR Cluj.

„Oriunde am juca, dacă se va juca cu titlul pe masă sper să câștigăm noi. Până acolo mai avem două etape.

Avem și noi au și ei goluri. Vom vedea etapa viitoare cine va fi mai pregătit să câștige meciul. Încerc să lovesc mingea cât pot de bine cu ambele picioare”, a declarat Darius Olaru, omul meciului FCSB – FC Argeș 4-0.

Florin Tănase, săgeți către CFR Cluj: „Să nu mai țipe atât de arbitraj. Dacă Farul primea penalty, nu știu dacă mai câștigau!”

„Părerea mea să nu mai țipe atât de arbitraj. Dacă Farul primea penalty, nu știu dacă mai câștigau! Chiar m-am uitat la meci. Dacă tot zic că la noi nu a fost roșu. Buzăul nu e bătut în cuie, dar rămâne să vedem dacă vom câștiga la Craiova. Dacă nu, ce sens mai are să discutăm despre asta?

E normal că este mai dificil pentru că jucăm în deplasare și ei sunt într-o formă bună. Stadionul Giulești cred că e prea mic pentru suporterii Stelei. Eu pot să îi arăt pașaportul. O să mă duc la loja lor. Normal că te deranjează. L-am văzut foarte tăios la adresa noastră și nu știu de ce. E un meci de fotbal și cine e mai bun să câștige”, a declarat și Florin Tănase la finalul meciului.

Iulian Cristea consideră că FCSB a dominat campionatul și sezonul trecut

Fundașul central al FCSB conștientizează importanța derby-ului din Bănie cu Universitatea Craiova: „Meciul viitor ne ajută să ne detașăm de Craiova și să câștigăm titlul. Și sezonul viitor cred că am dominat campionatul, dar am avut mai mulți puști. Tavi a intrat foarte și a dat goluri extraordinare, juniorii au intrat bine și ne-au adus un plus”.

Iulian Cristea și-ar fi dorit ca meciul de titlu cu CFR Cluj să se joace pe Stadionul Național, unde FCSB se simte ca acasă: „Îi aștept în număr foarte mare și mergem să jucăm unde vom fi primiți. E puțin dureros, pentru că ne simțim foarte bine pe Arena Națională. Mergem unde putem. Eu îmi doream aici să jucăm. Am jucat acolo, va fi un public extraordinar și sperăm să ieșim noi învingători”, a declarat jucătorul pentru Digi Sport.