Darius Olaru a dat explicații înainte de FCSB – Fenerbahce. De ce rezultatele din Europa League au fost mult sub cele din sezonul precedent

O nouă seară de fotbal european pentru FCSB, dar și pentru microbiștii din România. Campioana României joacă joi, 29 ianuarie, pe teren propriu cu Fenerbahce. Darius Olaru a spus totul despre duelul cu turcii.

FCSB va juca ultimul meci al fazei ligii din Europa League pe teren propriu. Campioana României întâlnește Fenerbahce, ocupanta locului 2 din campionatul Turciei, la doar 3 puncte de liderul Galatasaray.

pentru duelul de pe Arena Națională. Darius Olaru, căpitanul „roș-albaștrilor”, crede că orice rezultat este posibil într-o asemenea confruntare.

„Am văzut meciul cu Galatasaray (n.r. – . Au o echipă foarte bună, niște nume importante în echipă. O să fie dificil, dar cine știe, în fotbal se poate întâmpla orice!”, a spus Darius Olaru.

De ce nu a strălucit FCSB în Europa League precum în sezonul trecut. Darius Olaru știe adevăratul motiv

FCSB a ajuns anul trecut până în optimile Europa League, unde a fost eliminată de Lyon. Acum, bucureștenii s-au aflat în marea majoritate a timpului chiar și în afara locurilor ce garantau play-off-ul din primăvară. Darius Olaru a spus motivul pentru care echipa lui nu a mai strălucit în competiția europeană.

„Din 8 adversare, vreo 5 cred că au fost anul trecut în Champions League. Au fost adversare foarte bune. Anul trecut am avut șansa să jucăm primul meci acasă cu o echipă pe care toți o vedeau cea mai slabă. Am luat 3 puncte importante atunci, iar după… Eu zic că anul acesta au fost adversare mult mai puternice decât anul trecut!”, a mai spus Olaru.

