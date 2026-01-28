Sport

Darius Olaru a dat explicații înainte de FCSB – Fenerbahce. De ce rezultatele din Europa League au fost mult sub cele din sezonul precedent

FCSB joacă ultimul meci din faza ligii a acestui sezon din Europa League pe teren propriu cu Fenerbahce. Vezi pe Fanatik.ro ce a declarat Darius Olaru înaintea duelului cu echipa din Turcia.
Mihai Dragomir
28.01.2026 | 17:48
Darius Olaru a dat explicatii inainte de FCSB Fenerbahce De ce rezultatele din Europa League au fost mult sub cele din sezonul precedent
Darius Olaru, optimist înainte de FCSB - Fenerbahce. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
O nouă seară de fotbal european pentru FCSB, dar și pentru microbiștii din România. Campioana României joacă joi, 29 ianuarie, pe teren propriu cu Fenerbahce. Darius Olaru a spus totul despre duelul cu turcii.

Darius Olaru a spus totul despre meciul cu Fenerbahce

FCSB va juca ultimul meci al fazei ligii din Europa League pe teren propriu. Campioana României întâlnește Fenerbahce, ocupanta locului 2 din campionatul Turciei, la doar 3 puncte de liderul Galatasaray.

FANATIK a aflat că nu mai puțin de 3.000 de suporteri turci vor face deplasarea în București pentru duelul de pe Arena Națională. Darius Olaru, căpitanul „roș-albaștrilor”, crede că orice rezultat este posibil într-o asemenea confruntare.

„Am văzut meciul cu Galatasaray (n.r. – Supercupa Turciei, câștigată de Fener cu 2-0). Au o echipă foarte bună, niște nume importante în echipă. O să fie dificil, dar cine știe, în fotbal se poate întâmpla orice!”, a spus Darius Olaru.

De ce nu a strălucit FCSB în Europa League precum în sezonul trecut. Darius Olaru știe adevăratul motiv

FCSB a ajuns anul trecut până în optimile Europa League, unde a fost eliminată de Lyon. Acum, bucureștenii s-au aflat în marea majoritate a timpului chiar și în afara locurilor ce garantau play-off-ul din primăvară. Darius Olaru a spus motivul pentru care echipa lui nu a mai strălucit în competiția europeană.

„Din 8 adversare, vreo 5 cred că au fost anul trecut în Champions League. Au fost adversare foarte bune. Anul trecut am avut șansa să jucăm primul meci acasă cu o echipă pe care toți o vedeau cea mai slabă. Am luat 3 puncte importante atunci, iar după… Eu zic că anul acesta au fost adversare mult mai puternice decât anul trecut!”, a mai spus Olaru.

Darius Olaru, optimist înainte de FCSB - Fenerbahce

  • 29 este locul ocupat de FCSB înainte de meciul cu Fenerbahce
  • 6 puncte a strâns reprezentanta României după 7 meciuri
