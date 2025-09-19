Darius Olaru, pedepsit de Gigi Becali?! „Când a zis că se lasă de fotbal a fost prea mult! Este în scădere de formă vizibilă”

, după ce în duelul din etapa precedentă cu Csikszereda a fost înlocuit la pauză. Andrei Vochin, Sabin Ilie și Bănel Nicoliță au analizat în cadrul emisiunii situația nefastă în care se află căpitanul FCSB-ului.

Darius Olaru, pedepsit de Gigi Becali?

Darius Olaru a jucat un rol extrem de important în ultimele sezoane la FCSB, fiind și căpitanul echipei, însă , în special în campionatul intern, unde a jucat în doar 6 partide și nu a avut nicio realizare pe tabelă. Andrei Vochin a analizat situația lui Olaru la FANATIK SUPERLIGA.

„Normal că lăsarea pe bancă a lui Olaru te surprinde. În mod normal, un jucător de o asemenea valoare să fie lăsat pe banca de rezerve… devine surprinzător. Dacă nu poți să le faci loc, să joace în același 11, lui Florin Tănase și lui Olaru, ai o problemă. Cei doi au valoare, eu cred că pot juca împreună, unul trebuie să joace într-o zonă laterală.

(n.r. Olaru a refuzat, i-a spus lui Gigi Becali că el se lasă de fotbal dacă trebuie să joace în stânga) E prea mult, dar în momente de supărare am auzit tone de fotbaliști care se lasă de fotbal. Olaru nu e fericit, e clar. Până mai ieri era liderul echipei, căpitanul, cu realizări, cu multe meciuri în care i-a salvat, nu e ușor. (n.r. dar și cu meciuri în care juca mai slab, dar nu era scos la pauză) Asta e o normalitate, să lași un jucător pe teren”, a declarat jurnalistul.

Sabin Ilie a analizat momentul dificil prin care trece Darius Olaru

Sabin Ilie e de părere că lăsarea lui Darius Olaru pe bancă este oarecum justificată, ținând cont de forma pe care o traversează fotbalistul. „Nu îmi aduc aminte în ultimele 7-8 meciuri să fi făcut un joc foarte bun, ca anul trecut. Olaru, să fim realiști, este într-o scădere de formă foarte mare și nu e vina antrenorului, el nu trebuie să fie supărat, trebuie să își revină.

Trebuie să îl motiveze ceva ca să își revină la forma pe care a avut-o anul trecut”, a afirmat fostul atacant, contrat însă de Cristi Coste: „Ce să-l motiveze, dacă nu poate să joace doar 45 de minute? Dacă tot nu e în formă, lasă-l 2-3 meciuri până crezi că obține forma și atunci dă-i drumul. Dacă îl tot scoți la pauză, nu o să îl recuperezi niciodată pe Olaru”.

Bănel Nicoliță s-a pronunțat la rândul său cu privire la situația lui Darius Olaru. „A fost cel mai important jucător al echipei în sezonul trecut, a fost un lider, s-a numărat printre cei care au condus echipa spre titlu”, a declarat fostul internațional român la FANATIK SUPERLIGA.

Cifre impresionante în Europa pentru Darius Olaru

Andrei Vochin a scos în evidență faptul că Darius Olaru a avut realizări importante în acest sezon, toate fiind însă pe plan european, în jocurile disputate în preliminariile Champions League și Europa League. „Olaru, totuși, are 4 goluri marcate și o pasă decisivă în acest sezon, în condițiile în care el a jucat 13 meciuri și doar într-unul singur are 90 de minute, cel din Supercupă.

În rest, a jucat pe bucățele, are 700 de minute în total. Nu e în forma în care era înainte de accidentare, dar cu cine îl compari? Cu Baba Alhassan, Edjouma, Lixandru sau Șut? Doar într-o comparație cu Tănase este sub cifrele sale, dar nu poți să îl compari cu Politic sau Miculescu”, a afirmat acesta în exclusivitate pentru FANATIK.