Sport

Darius Olaru, poreclă de zile mari după ce a umilit FCSB! Belgienii sunt încântați de transferul românului

Darius Olaru a impresionat deja în tricoul celor de la Royale Union Saint-Gilloise, iar belgienii i-au oferit o poreclă incredibilă după amicalul cu FCSB, câștigat cu 4-0.
Bogdan Mariș
06.07.2026 | 10:30
Darius Olaru porecla de zile mari dupa ce a umilit FCSB Belgienii sunt incantati de transferul romanului
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Ce poreclă a primit Darius Olaru (28 de ani) din partea belgienilor după transferul la Royale Union Saint-Gilloise. FOTO: Belgaimage
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Darius Olaru (28 de ani) a plecat de la FCSB după 6 ani și jumătate, fiind achiziționat de formația belgiană Royale Union Saint-Gilloise, care va plăti 3 milioane de euro în schimbul său. Deși a jucat în doar două meciuri amicale până acum, internaționalul român a primit deja o poreclă din partea belgienilor.

Ce poreclă a primit Darius Olaru din partea belgienilor după ce noua sa echipă a spulberat-o pe FCSB

Darius Olaru a oferit două pase decisive în primul său meci la Royale Union, un amical câștigat cu 7-0 contra lui Diegem, iar în partida contra FCSB-ului a fost titular și a avut o evoluție solidă. Noua echipă a mijlocașului s-a impus autoritar, 4-0, iar presa din Belgia i-a oferit o nouă poreclă fotbalistului: „pitbull”.

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„Union SG a făcut o afacere foarte interesantă: un pitbull cu o tehnică bună. Union SG a fost deja foarte activă pe piața transferurilor. Clubul din Bruxelles a adăugat, de asemenea, experiența necesară lotului. L-au transferat pe Darius Olaru, un mijlocaș român experimentat, de la FCSB, pentru 3 milioane de euro”, au notat cei de la voetbalnieuws.be în ziua în care Royale Union Saint-Gilloise a spulberat-o pe FCSB cu 4-0 într-un meci amical.

Când ar putea Darius Olaru să joace în primul meci oficial pentru Royale Union Saint-Gilloise

Darius Olaru ar putea să câștige un trofeu chiar de la primul meci oficial pe care l-ar putea juca pentru Royale Union Saint-Gilloise. Pe 31 iulie, echipa care l-a achiziționat în această vară pe fostul căpitan al FCSB-ului o va înfrunta pe Club Brugge în Supercupa Belgiei. Royale Union a câștigat în sezonul trecut Cupa Belgiei și va întâlni campioana.

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Apoi, pe 4 sau 5 august va avea loc prima manșă a turului 3 preliminar din UEFA Champions League. Echipa lui Darius Olaru se află în urna a 2-a pe ruta non-campioanelor și va înfrunta un adversar foarte puternic. Olympique Lyon, Bodo/Glimt și Olympiacos sunt echipele care se află deja în urna capilor de serie, iar al patrulea adversar posibil se va stabili după disputarea „dublei” Fenerbahce – Gornik Zabrze din turul 2. Tragerea la sorți pentru turul 3 al UEFA Champions League va avea loc pe 20 iulie.

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