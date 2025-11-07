Darius Olaru, premiat de UEFA după Basel – FCSB 3-1!

ADVERTISEMENT

Darius Olaru a marcat la Basel golul speranței celor de la FCSB. Căpitanul roș-albaștrilor a înscris cu o execuție de kinogramă, în minutul 57, când tabela arăta 1-0 pentru gazde.

Golul lui Darius Olaru din meciul Basel – FCSB 3-1, cel mai frumos în ancheta UEFA

În cele din urmă, și pentru că evolua în inferioritate numerică, FCSB a pierdut partida de pe St. Jacob-Park, scor 1-3. Cu toate acestea, Darius Olaru a fost remarcat și premiat de UEFA.

Forul continental a desemna din etapa a 4-a a „fazei ligii” Europa League. Căpitanul echipei lui Elias Charalambous a egalat (1-1) în minutul 57, cu un şut cu boltă, în diagonală, din interiorul suprafeței de pedeapsă. Pentru FC Basel au punctat Xherdan Shaqiri (19 – penalty, 73) şi Ibrahim Salah (88).

Cu cine s-a luptat căpitanul celor de la FCSB pentru acest premiu

Darius Olaru a avut concurență acerbă pentru cel mai frumos gol din etapa a 4-a din Europa League. „Rivalii” căpitanului de la FCSB au fost danezul Mikel Gogorza (FC Midtjylland), pentru golul înscris în meciul cu Celtic (3-1), sârbul Aleksa Terzic (RB Salzburg), pentru reuşita din meciul cu Go Ahead Eagles (2-0), şi spaniolul Son (Ludogoreţ), pentru golul marcat cu Ferencvaros (1-3).

Laureaţii rundei inaugurale au fost polonezul Sebastian Szymanski (Fenerbahce) şi americanul Tanner Tessmann (Olympique Lyon). În a doua rundă a fost votat portughezul Ricardo Horta (Braga), iar în etapa a treia a fost ales croatul Tomi Horvat (Sturm Graz).

Ce a spus Darius Olaru după Basel – FCSB 3-1

După patru etape, FCSB are doar 3 puncte. Roș-albaștrii au bifat în Elveția al treilea eșec consecutiv, spre „Nu ştiu dacă sunt consolat de golul acela. Până la urmă, interesul nostru, al echipei, era să obţinem un rezultat pozitiv. Din păcate, cursul jocului s-a schimbat încă din prima repriză.

Am încercat să rămânem în joc, să ne apărăm, să încercăm să-i prindem pe contraatac. Și de fiecare dată când am făcut-o, am avut ocazii, am reuşit să şi marcăm. Dar cred că au fost mai norocoşi în seara asta.

Chiar acum vorbeam în vestiar şi spuneau şi băieţii că, dacă am fi jucat 11 la 11, am fi putut să facem un meci mare şi cred că reuşeam să obţinem victoria”, a declarat Darius Olaru, conform .