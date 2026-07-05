Darius Olaru, prestație excelentă sub privirile celor 2.000 de români care au venit sa o vadă pe FCSB. Faza care demonstrează că e deja un lider la Saint-Gilloise. Video

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FCSB a avut parte de un meci de coșmar în primul meci de pregătire din Olanda. Roș-albaștrii au cedat la un scor dur, 0-4, în fața belgienilor de la Union Saint-Gilloise. Darius Olaru a fost introdus încă din primul minut în formația adversă, iar nu mai puțin de 2.000 de români i-au putut urmări prestația.

Darius Olaru, prestație excelentă în Union Saint-Gilloise – FCSB 4-0

Darius Olaru (28 de ani) a părăsit-o pe FCSB după 6 ani și jumătate. Mijlocașul a semnat cu vicecampioana din Belgia, Union Saint-Gilloise, alături de care va participa în preliminariile UEFA Champions League. Românul se află la prima experiență în afara țării, însă acest lucru nu i-a creat probleme de adaptare.

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Debutul internaționalului la Union Saint-Gilloise s-a produs în prima partidă de verificare. Belgienii s-au impus cu scorul de 7-0, iar Darius Olaru a izbutit să livreze două pase decisive. Al doilea meci a românului Cum a fost folosit din primul minut, .

Deși este nou la echipă, Darius Olaru are deja o influență uriașă în jocul belgienilor. Mijlocașul român a creat o fază superbă în partida cu FCSB: a executat scurt o lovitură liberă, a primit mingea înapoi și a trimis o centrare periculoasă în careul apărat de Ștefan Târnovanu. Fiind desemnat să execute fazele fixe, Olaru demonstrează deja că este un adevărat lider în jocul lui Union Saint-Gilloise.

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Darius Olaru, fază superbă în Union Saint-Gilloise - FCSB 4-0

Gigi Becali a renunțat la bani pentru ca Olaru să plece

Darius Olaru este unul dintre jucătorii de referință din ultimii ani de la FCSB. În semn de recunoștință, Gigi Becali i-a dat drumul mijlocașului pe doar trei milioane de euro, în condițiile în care clauza sa de reziliere se ridica la cinci milioane de euro. Visul lui Olaru este să evolueze în grupele UEFA Champions League, iar această dorință poate fi îndeplinită în această toamnă.

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