Sport

Darius Olaru, prima reacție după ce Mircea Lucescu nu l-a luat în lot pentru barajul Turcia – România: „Am fost bolnav”

Darius Olaru a vorbit la finalul partidei FCSB - UTA 1-0 despre faptul că nu a fost convocat de Mircea Lucescu pentru acțiunea echipei naționale. De asemenea, acesta a tras concluziile după victoria „roș-albaștrilor”.
Bogdan Mariș
20.03.2026 | 23:29
ULTIMA ORĂ
Darius Olaru (28 de ani) a reacționat după ce nu a fost numit de Mircea Lucescu în lotul naționalei. FOTO: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Darius Olaru (28 de ani) s-a numărat printre cei mai buni jucători de pe teren în victoria obținută de FCSB contra UTA-ei, scor 1-0. Căpitanul gazdelor a jucat un rol extrem de important la golul marcat de David Miculescu, oferind pasa decisivă. La final, Olaru a vorbit despre faptul că nu a fost convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile pe care naționala României le va disputa în această lună.

Darius Olaru, prima reacție după neconvocarea la echipa națională

Darius Olaru nu se numără printre jucătorii convocați de Mircea Lucescu pentru meciul cu Turcia, semifinala barajului pentru Cupa Mondială. Căpitanul FCSB-ului a vorbit despre această situație la finalul meciului cu UTA. „Ne așteaptă două meciuri foarte grele, am încredere în băieți, știu grupul și am încredere că putem bate Turcia.

ADVERTISEMENT

(n.r. meritai convocarea?) Nu pot să zic că mă așteptam, de dorit mi-aș fi dorit, normal. O iau ca pe un lucru constructiv, rămân aici, am timp să mă pregătesc bine. Am nevoie de pregătire, pentru că am fost bolnav și nu mă simt 100%”, a fost reacția mijlocașului, conform Prima Sport. Mircea Lucescu a anunțat vineri pe ce jucători se bazează pentru acțiunea din această lună.

Concluziile lui Darius Olaru după FCSB – UTA 1-0

FCSB a obținut primul succes cu Mirel Rădoi pe bancă, 1-0 pe teren propriu cu UTA, iar Darius Olaru a oferit pasa decisivă la unica reușită a meciului, semnată de David Miculescu. „Mă bucur că am reușit să facem un joc bun și intrăm în această pauză competițională de pe primul loc, ăsta era obiectivul pentru acest meci.

ADVERTISEMENT
Fantoma anului 1988. Misiunea riscantă a lui Trump pentru Strâmtoarea Ormuz și riscul...
Digi24.ro
Fantoma anului 1988. Misiunea riscantă a lui Trump pentru Strâmtoarea Ormuz și riscul repetării unui incident de acum patru decenii

Încercăm să ne adaptăm și noi, este un sistem nou, încercăm să lucrăm mai bine la antrenament și la meci să punem în practică. La acest meci am mai schimbat sistemul din când în când, consider că am făcut un meci bun și cred că am meritat victoria”, a afirmat acesta. Gruparea „roș-albastră” a urcat pe primul loc în play-out după acest succes, iar în următoarea etapă va juca în deplasare, pe terenul celor de la FC Botoșani.

Florin Prunea, dărâmat de moartea fostului său coleg de la națională: ”Acum o...
Digisport.ro
Florin Prunea, dărâmat de moartea fostului său coleg de la națională: ”Acum o săptămână m-a sunat”
ADVERTISEMENT
Genoa – Udinese 0-2, în etapa 30 din Serie A. Seară neagră pentru...
Fanatik
Genoa – Udinese 0-2, în etapa 30 din Serie A. Seară neagră pentru Dan Șucu, prezent în tribunele stadionului Luigi Ferraris. Cum arată clasamentul
Play-off SuperLiga, live blog etapa 2. CFR Cluj – Rapid 1-0. Victorie importantă...
Fanatik
Play-off SuperLiga, live blog etapa 2. CFR Cluj – Rapid 1-0. Victorie importantă obținută de ardeleni. Cum arată clasamentul
Premier League, etapa a 31, exclusiv pe Voyo! Bournemouth – Manchester United se...
Fanatik
Premier League, etapa a 31, exclusiv pe Voyo! Bournemouth – Manchester United se joacă acum. Repriză cu 4 goluri și o eliminare
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Florin Prunea, marcat de moartea fostului său coleg de la echipa națională: 'Acum...
iamsport.ro
Florin Prunea, marcat de moartea fostului său coleg de la echipa națională: 'Acum o săptămână m-a sunat'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!