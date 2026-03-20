Darius Olaru, prima reacție după ce Mircea Lucescu nu l-a luat în lot pentru barajul Turcia – România: „Am fost bolnav”

Darius Olaru (28 de ani) s-a numărat printre cei mai buni jucători de pe teren în victoria obținută de FCSB contra UTA-ei, scor 1-0. Căpitanul gazdelor a jucat un rol extrem de important la golul marcat de David Miculescu, oferind pasa decisivă. La final, Olaru a vorbit despre faptul că nu a fost convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile pe care naționala României le va disputa în această lună.

Darius Olaru nu se numără printre jucătorii convocați de Mircea Lucescu pentru meciul cu Turcia, semifinala barajului pentru Cupa Mondială. Căpitanul FCSB-ului a vorbit despre această situație la finalul meciului cu UTA. „Ne așteaptă două meciuri foarte grele, am încredere în băieți, știu grupul și am încredere că putem bate Turcia.

(n.r. meritai convocarea?) Nu pot să zic că mă așteptam, de dorit mi-aș fi dorit, normal. O iau ca pe un lucru constructiv, rămân aici, am timp să mă pregătesc bine. Am nevoie de pregătire, pentru că am fost bolnav și nu mă simt 100%”, a fost reacția mijlocașului, conform . .

, iar Darius Olaru a oferit pasa decisivă la unica reușită a meciului, semnată de David Miculescu. „Mă bucur că am reușit să facem un joc bun și intrăm în această pauză competițională de pe primul loc, ăsta era obiectivul pentru acest meci.

Încercăm să ne adaptăm și noi, este un sistem nou, încercăm să lucrăm mai bine la antrenament și la meci să punem în practică. La acest meci am mai schimbat sistemul din când în când, consider că am făcut un meci bun și cred că am meritat victoria”, a afirmat acesta. Gruparea „roș-albastră” a urcat pe primul loc în play-out după acest succes, iar în următoarea etapă va juca în deplasare, pe terenul celor de la FC Botoșani.