Darius Olaru, primul meci oficial după aproape cinci luni: ”M-am simțit ciudat”. Update

a fost un real spectacol pe Arena Națională! Gruparea roș-albastră a fost susținută de peste 53.000 de fani și s-a impus la limită în disputa contra oltenilor, .

UPDATE: Reacția lui Olaru după revenirea pe teren

Darius Olaru a jucat primele sale minute în 2025 într-un meci oficial, iar la final a precizat că are un sentiment ciudat pentru că nu a putut contribui total la titlul obținut de FCSB.

”E minunat, dar cumva m-am simţit ciudat că n-am fost lângă colegi de atât timp. Parcă nu se simte la fel când câștigi, dar nu contribui mai mult, dar colegii au făcut o treabă minunată din iarnă.

Trofeul înseamnă mult, am 5 ani și jumătate aici, am muncit mult pentru primul trofeul, iar al doilea la rând… băieții au făcut o treabă bună și e greu ca cineva să vină să ne bată, mai ales la noi acasă. Am emoții, că a trecut o perioadă mare de când n-am mai jucat”, a declarat Olaru, conform .

Darius Olaru, aplaudat de toată banca FCSB-ului

Darius Olaru nu jucase niciun meci oficial în anul 2025 pentru FCSB, după accidentarea gravă suferită la umăr într-un meci cu Hamburg, în cantonamentul de iarnă din Antalya.

Căpitanul roș-albaștrilor a ratat confruntări importante atât din campionat, cât și din Europa League, dar după un lung proces de recuperare .

În minutul 84, Darius Olaru a fost aruncat în luptă de Elias Charalambous, nu înainte de a fi aplaudat la scenă deschisă de toți oamenii aflați pe bancă, dar și de cei .

Mihai Stoica și antrenorul principal al FCSB-ului au fost primii care au ieșit în față pentru a-l aplauda pe fotbalistul care a revenit pe gazon după o pauză de patru luni.

30 de meciuri jucase Darius Olaru în acest sezon pentru FCSB, până să se accidenteze

7,5 milioane de euro este cota de piață a mijlocașului român

FCSB a doborât recordul de asistență în SuperLiga la meciul cu Universitatea Craiova

Fanii FCSB-ului au fost și de această dată la înălțime și au produs o atmosferă cu adevărat spectaculoasă la disputa la care campionii sărbătoresc câștigarea celui de-al doilea titlu consecutiv în SuperLiga.

53.135 spectatori a fost asistența partidei de sâmbătă seară, . Aceștia , care , prezent și el la meci.