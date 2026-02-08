Sport

Darius Olaru, reacție directă după Oțelul – FCSB 1-4. Ce mesaj le-a transmis celor care îl acuză că simulează prea des

Darius Olaru a oferit prima reacție după Oțelul - FCSB 1-4. Ce spune căpitanul roș-albaștrilor despre victoria importantă obținută pe terenul formației din Galați.
Iulian Stoica
08.02.2026 | 23:27
Darius Olaru reactie directa dupa Otelul FCSB 14 Ce mesaj lea transmis celor care il acuza ca simuleaza prea des
Darius Olaru, mulțumit după Oțelul Galați - FCSB 1-4. Sursă foto: sportpictures
FCSB își continuă seria bună din SuperLiga și a reușit să se impună în deplasarea de la Galați, scor 1-4 pe terenul celor de la Oțelul. Darius Olaru a reușit să marcheze cel de-al treilea gol al campioanei și la final a expus că lupta pentru play-off rămâne încă acerbă.

Darius Olaru, mulțumit după Oțelul – FCSB 1-4

La scurt timp după fluierul final din Oțelul – FCSB 1-4, Darius Olaru, cel care a marcat superb după o fază de play-station, a transmis că victoria este meritată. Căpitanul roș-albaștrilor susține că diferența a fost făcută în momentul în care scorul a fost întors înainte de pauză, Daniel Bîrligea fiind cel care a semnat o „dublă”.

„O victorie bună pentru noi chiar dacă scorul e destul de mare, cred că am meritat această victorie. Nu a fost așa de ușor pe cât a părut. Mă bucur că ne-am făcut jocul ușor, am reușit să marcăm, am avut multe ocazii, cred că puteam să marcăm mai mult.

Au fost momente dificile după gol, am știut să profităm. Am marcat destul de repede, după golul primit. Am marcat înainte de pauză și cred că acel gol a făcut diferența. Am intrat altfel după pauză și după acel cartonaș roșu, cred că a existat o singură echipă pe teren”, a declarat Darius Olaru la flash-interviu, potrivit Digi Sport.

Olaru avertizează după victoria de la Galați

În continuare, Darius Olaru a tras un semnal de alarmă și a expus că lupta la play-off nu este încă finalizată. Atât mijlocașul, cât și colegii săi trebuie să tragă tare în ultimele patru etape pentru a obține o clasare în primele 6 formații din SuperLiga.

„Lupta la play-off e la fel de strânsă, avem meciuri dificile în continuare, în 3-4 zile avem un meci în Cupă foarte dificil, apoi în campionat cu aceeași adversară.

Sunt ok, m-a călcat un pic pe mână, nu știu dacă s-a văzut la televizor. Nu e nimic grav. Îi las să vorbească în continuare” (n.r. – despre cei care spun că simulează prea mult), a conchis Darius Olaru.

Iulian Stoica
